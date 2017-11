Livro infantil sem fins lucrativos sobre cão-guia será lançado em BC

Quarta, 29/11/2017 8:33.

O livro infantil “Amor de Guia para Crianças – um cachorro é só um cachorro. Será?” de autoria da jornalista Natália Alcantara será lançado na Escola de Cães Guia Helen Keller nesta quinta-feira, 30, às 19h30, em evento aberto ao público.

A publicação foi contemplada com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú – LIC. O lançamento contará com a presença da autora e da ilustradora Daniela Moura, com distribuição gratuita de exemplares.

O livro conta a história de um filhote de labrador chamado Alegria que nasceu com a missão de ser os “olhos” de uma pessoa que não enxerga.

Através de uma linguagem simples e de divertidas ilustrações, a obra conta como acontece o processo de treinamento de um cão-guia e dá dicas de como as pessoas devem se portar ao encontrar com um desses animais na rua. Mostra ainda aos pequenos leitores que é possível conviver com as diferenças e que pessoas com deficiência visual conseguem realizar atividades do dia a dia.

“O livro é uma oportunidade de trazer para o universo infantil informações a respeito do trabalho de um cão-guia e sua importância para um deficiente visual. Muitas pessoas e estabelecimentos, por exemplo, ainda não aceitam a permanência do animal ou os recebem de forma inadequada. Eles enxergam apenas um cachorro quando, na verdade, se trata muito mais do que isso, são os olhos da pessoa que é cega. Iniciar um trabalho com as crianças também ajuda na conscientização dos adultos”, explica a jornalista Natália Alcantara.

“O Brasil possui mais de 6,5 milhões de pessoas cegas ou com baixa visão e menos de 150 cães-guia em atividade. Por haver tão poucos animais que prestam esse serviço, é importante aproximar a comunidade do tema. Balneário Camboriú é uma das poucas cidades do país que tem uma escola que treina cães para o trabalho de guia de pessoas cegas. Por essa razão, o lançamento do livro será na sede da Helen Keller. É uma oportunidade das pessoas conhecerem o local e obter mais informações a respeito”, complementa.

Além do evento de lançamento do livro, está prevista a entrega de mais de mil exemplares para alunos do 4º ano da rede pública municipal.

Serviço

Data: 30 de novembro de 2017

Horário: às 19h30min

Local: Escola de Cães Guias Helen Keller

Endereço: 6ª Avenida, nº 440 – ao lado do Parque Ecológico Raimundo Malta – em Balneário Camboriú - SC