Livro do jornalista Moacir Pereira será lançado no Atracadouro Barra Sul

Quarta, 29/11/2017 8:33.

Associação Catarinense de Imprensa lançará no sábado, dia 2 de dezembro, às 19h, no Atracadouro Barra Sul, em Balneário Camboriú, o livro “Cruzeiros Marítimos: Surpresas, Descobertas e Riquezas Culturais”, de autoria do jornalista Moacir Pereira. A obra tem o selo da Editora Quatro Por Dois. O prefácio é assinado pelo presidente da Embratur, Vinicius Lummertz.

O lançamento está sendo promovido pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Balneário Camboriú, da Associação Náutica Brasileira(Acatmar) e Balneário Camboriú Convention &Visitors Bureau, com apoio do grupo Tedesco e Atracadouro Barra Sul.

O autor relata experiência vivida durante cruzeiro marítimo nas Ilhas Britânicas, com escalas em cidades da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, República da Irlanda e Ilha Guernsey, todas com extraordinárias riquezas literárias, musicais e culturais, que marcaram a história da humanidade.

Com dados atualizados sobre o crescimento deste setor do turismo no mundo inteiro, o livro mostra as potencialidades do litoral brasileiro e, especialmente, de Santa Catarina, para crescimento do número de escalas de navios durante e fora da temporada.

O lançamento tem o apoio cultural do Atracadouro Barra Sul, em uma homenagem ao melhor receptivo de navios de cruzeiro do litoral brasileiro, na avaliação das operadoras estrangeiras.