Caravana da Coca-Cola passará por Camboriú, Balneário e Itajaí nesta semana

Terça, 28/11/2017 16:37.

A Coca-Cola vai presentear a população de Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí com a magia da Caravana Iluminada de Natal. Nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, os tradicionais caminhões vermelhos e iluminados com o tão esperado Papai Noel levarão a emoção natalina para ruas e avenidas das três cidades.

“Buscamos no agradecimento uma forma de estreitar nossa relação com os consumidores e de juntos, enaltecer as boas conquistas e realizações ao longo do ano, incluindo a possibilidade de seguirmos promovendo as iniciativas de Natal, como as Caravanas Iluminadas”, diz Luciano Sá, gerente de Promoções e Eventos da Coca-Cola FEMSA Brasil.



O percurso da noite se inicia às 17h, quando os caminhões passam pela cidade de Camboriú e seguem em direção a Balneário. Aqui a Caravana passará das 19h30 às 21h por ruas como Alvin Bauer, Brasil, Atlântica e Quarta Avenida.

Logo após, o comboio segue em direção a Itajaí para encerrar o percurso da noite. O roteiro completo pode ser conferido no site: site https://natal.cocacola.com.br/.



Para a realização da Caravana Iluminada de 2017, a Coca-Cola FEMSA conta com a parceria da Volvo, que disponibilizou caminhões de última geração em tecnologia de transporte, e da Ticket Log que contribuirá com o pagamento do combustível utilizado nas carreatas.



Os tradicionais caminhões vermelhos e iluminados irão estampar imagens do Papai Noel e do famoso urso da companhia, acompanhado das frases criadas para Nata da Coca-Cola. Ao todo, 59 cidades serão visitadas pela Caravana Iluminada. Em Santa Catarina, 14 municípios recebem a ação.



Alterações de rota, atraso no deslocamento dos caminhões ou mesmo o cancelamento da Caravana Iluminada podem eventualmente vir a ocorrer devido a imprevistos no trânsito e a condições meteorológicas desfavoráveis.

Fonte: Martha Becker/Edição Página 3