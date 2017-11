CRACCA Festival traz CJ Ramone a Itajaí neste final de semana

O Mercado Pirata, bar que vem movimentando a cena underground de Balneário Camboriú, promove neste final de semana o primeiro CRACCA Festival. O evento acontece no Centreventos de Itajaí na sexta, dia 24 e sábado, dia 25.

O evento segue a proposta do bar e apresenta exclusivamente bandas de rock com trabalhos autorais. O palco estará repleto de nomes importantes que mudaram, e seguem mudando, a história do rock independente no país e no mundo.

O grande destaque do line up é o americano CJ Ramone, ex-baixista da banda de punk rock Ramones. O músico está provendo seu terceiro álbum solo, "American Beauty", com dez músicas inéditas, e completa seu repertório com diversos clássicos dos Ramones. Ele vem acompanhado de Nate Sander (guitarra), Joshua Blackway (guitarra) e Pete Sosa (bateria).

Outra atração internacional é Jiro Okabe, produtor, baixista e presidente da Mosrite, fábrica de guitarras americana. Jiro é um grande nome do cenário underground, já teve projetos com Elvis Ramone (Clem Burke) e Mickey Leigh (irmão de Joey Ramone).

Para quem quiser entrar no clima, a playlist do Festival já está disponível no Spotify com as músicas das bandas confirmadas. É só procurar por 'CRACCA Festival' e dar o play.

Line up:

CJ Ramone (EUA)

Jiro (JAP)

Tropical Caos (SC)

Apicultores Clandestinos (SC)

Daniel Belleza & os Corações em Fúria (SP)

The Dead Rocks (PR)

Devilish (SP)

Escambau (PR)

FingerFingerrr (SP)

Identidade (RS)

O Lendário Chucrobillyman (PR)

Marzela (SP)

Mary Lee & The B-side Brothers (PR)

The Mullet Monster Mafia (SP)

Relespública (PR)

Além da música

Na MPBC Store, a loja oficial do Mercado Pirata e também do Festival, será possível adquirir produtos exclusivos das bandas e outros que já são comercializados no estabelecimento, como livros, zines, quadros, roupas e acessórios.

E para manter todo mundo com muita energia durante as 11 horas de show por noite, quatro restaurantes da região vão marcar presença no festival oferecendo diversas opções de comida, inclusive veganas.

Serviço:

O CRACCA Festival acontece nos dias 24 e 25 de novembro, no Centreventos Itajaí, pavilhão Anexo, a partir das 18 horas. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no Mercado Pirata, na MPBC Store ou pelo site www.loopticket.com.br.

