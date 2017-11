Quase 500 mulheres na corrida de kangoo jumps

A quarta edição da Brasil Kangoo Run, já considerada a principal corrida da modalidade em todo o país, vai acontecer neste final de semana, no centro de Balneário.

Desta vez a expectativa é que mais de 400 praticantes participem da corrida, 95% são mulheres, e elas chamam atenção pelas roupas coloridas e pelas coreografias que fazem sobre o equipamento.

O kangoo jump é um tênis diferente com absorção de até 80% do impacto e com plataforma de equilibrio embaixo, acrescenta até 10 centímetros na altura da pessoa. Uma aula dura em média 45 minutos e é bem mais movimentada que uma ginástica comum.

A ideia de realizar uma corrida nasceu na praia e hoje atrai mulheres de todo país.

A concentração será neste sábado (18) na praça Tamandaré, a partir das 16h. A largada vai acontecer às 17h com dois percursos: 2,5km e 5km na beira mar em direção ao pontal norte.

Haverá apresentações de equipes inscritas, que farão shows de dança e várias coreografias sobre o kangoo jump. Também haverá tendas de massagens, frutas, sucos e isotônicos.

No domingo de manhã na praça Tamandaré acontece um aulão gratuito para inscritos ou não na corrida de sábado.

A competição é promovida pela Fundação Municipal de Esportes (FME), com apoio da Loja Kangoo Jumps, DNA Empório e Suco Prates.