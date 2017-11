3ª edição do Drag Night Show acontece no final de semana

Depois de duas edições prévias super bem-sucedidas, chega ao palco da Casa da Cultura Dide Brandão a terceira edição do DRAG NIGHT SHOW, idealizado e produzido pela Plasticine Produções Artísticas e Culturais, trazendo drag queens que integram o espetáculo desde a primeira edição e drag queens estreantes que farão duas noites de números inéditos e inesquecíveis.

O DRAG NIGHT SHOW nasceu da vontade da diretora e produtora Viviane de Paoli de resgatar a arte e a cultura LGBTQ+ na região do Vale de Itajaí, que já foi palco de grandes artistas transformistas entre as décadas de 1970 e 1990. A proposta é trazer o espetáculo transformista para o teatro, onde ele nasceu e onde deve também permanecer.

Nesta edição contaremos com o talento de Franco (Florianópolis/SC), Gabriella (Gabriel Fidelis - Itajaí/SC, que apresenta oficialmente sua personagem ao público), Sandy Mel (Itajaí/SC) e Soraya Outback (Camboriú/SC), todas com números especialmente concebidos para esta edição do evento.

A apresentação fica nas mãos de Gabriel Fidelis e sua companheira misteriosa, Lady Lazzarus. A recepção do público fica por conta de Soraya Outback e Jermannye. Serão duas noites esquecíveis marcadas pelo glamour e pela alegria que só a arte transformista pode proporcionar. Um espetáculo feito para divertir, emocionar, comover e também marcar presença na esfera da militância LGBTQ+.

O evento acontece nos dias 18 e 19 de novembro (sábado e domingo) às 20h30 na Casa da Cultura Dide Brandão em Itajaí.

O valor dos ingressos é de R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia entrada). Toda pessoa que trazer 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) paga meia entrada. Os alimentos serão destinados à ADEH – Associação em prol dos direitos humanos, organização não governamental sediada em Florianópolis. Os ingressos podem ser adquiridos no local a partir das 17h.

Serviço:

Drag Night Show | Espetáculo Transformista

Dias 18 e 19 de novembro (sábado e domingo) às 20h30

Local: Casa da Cultura Dide Brandão - Itajaí/SC

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada)

➡Levando 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), qualquer pessoa paga meia entrada.

Os alimentos serão destinados para a Adehonline - Fpolis/SC

Classificação indicativa: 16 anos