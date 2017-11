Meeting Saúde e Vida Longa acontecerá em Balneário Camboriú no final de semana

Segunda, 27/11/2017 10:21.

Neste sábado, 2 de Dezembro, acontece no auditório do Hotel Sibara Flat e Convenções, em Balneário Camboriú, a segunda edição do Meeting Saúde e Vida Longa.

O projeto idealizado pelo Dr. Ricardo Hoffmann, fisioterapeuta, coach e mentor de Saúde e Longevidade, palestrante na área de Saúde Integral e precursor da Microfisioterapia e da Leitura Biológica no Brasil vai reunir grandes profissionais de renome nacional e internacional, em busca das respostas para os grandes paradigmas da saúde atual.

O evento trará pelo segundo ano consecutivo, os mais conceituados nomes da medicina, fisioterapia, nutrição, psicologia, antropologia e psiquiatria. Os profissionais abordarão temas importantes para melhorar a sua saúde física e mental.

A missão do meeting é inspirar, orientar e conscientizar um público privilegiado de até 400 participantes, entre eles, profissionais da área e o público em geral, interessados em obter uma visão mais fundamentada cientificamente da nova medicina: A medicina corpo e mente.

“Eu sempre me perguntava: Como seria ter uma vida abundante em saúde e felicidade? Assim nasceu o MEETING SAÚDE E VIDA LONGA. Um evento para você que busca saúde em todas as áreas da sua vida. Que deseja uma vida longa, produtiva, abundante, plena, feliz e conectada com seu propósito”, afirma o idealizador do evento, Dr Ricardo Hoffmann.

Mais informações: http://www.saudeevidalonga.com.

PALESTRANTES:

DRA. SUSAN ANDREWS

Psicóloga e Antropóloga

PALESTRA: A CIÊNCIA DA FELICIDADE E A MEDICINA MENTE-CORPO

Psicóloga e Antropóloga formada pela Universidade de Harvard (EUA) e doutora em Psicologia Transpessoal pela Universidade de Greenwich (EUA). Estudou os Xamãs índios Mayas do México e os curadores psíquicos das Filipinas antes de viajar para Tailândia, Índia e China, tornando-se instrutora de yoga e meditação em 1972.

Desenvolveu e ministra o curso de Biopsicologia, um conjunto de técnicas que alia a antiga sabedoria oriental com as mais modernas abordagens da neurociência e da medicina mente-corpo. Foi colunista das revistas Época e Época Negócios, e é autora de mais de 12 livros (os quais foram traduzidos para 10 idiomas), incluindo “A Ciência da Felicidade” e "O Stress a Seu Favor". Seus livros abrangem temas como Educação, Psicologia, Saúde, Yoga, Nutrição e Ecologia. Ministrou palestras e seminários sobre estes temas em 42 países.

Coordenadora do Instituto Visão Futuro, na ecovila Visão Futuro em Porangaba, SP. É idealizadora e treinadora de Facilitadores em programas de bem-estar e desenvolvimento pessoal para educadores, empresas, faculdades, e na saúde pública, e está engajada em várias pesquisas na Medicina Mente-Corpo juntamente com a Faculdade de Medicina da Universidade de SP (FMUSP). Coordenadora no Brasil do movimento Felicidade Interna Bruta (FIB) e foi coorganizadora da 5ª Conferência Internacional de Felicidade Interna Bruta em Foz de Iguaçu em 2009.

DR. JUAREZ FURTADO

Pediatra e Homeopata

PALESTRA: SALUTOGÊNESE:

O ENCONTRO DA CIÊNCIA MÉDICA COM A SAÚDE

Formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC - Florianópolis. Possui formação Médico-Homeopática reconhecido pela Associação Médico Brasileira de Homeopatia. Curso de formação Médico Antroposófico realizado pela Sociedade Brasileira de Médicos Antroposóficos A.B.M.A. Saúde Quântica. Diversos cursos em Oligoterapia e Terapias Nutricionais.

DR. OSVALDO FOGAÇA

Naturopata

PALESTRA: ELETROSMOG, TOXINAS, EMOÇÕES E A NOSSA SAÚDE

Naturopata pela Faculdade Estácio de Sá. Iridologista; Fisioterapeuta; Ariculo terapia; Terapeuta floral.

Cursos - Ortomolecular e Medicina Quântica. Seminários de Nutracêuticos em Tókio - Japão e Sidney - Austrália. Membro da Brasil Academy of Anti-Aging & Regenerative Medicine (BARM).

DRA. ANA PAULA PUJOL

Nutricionista

PALESTRA: CONEXÃO ALIMENTAÇÃO, INTESTINO E CÉREBRO

Ana Paula Pujol é Nutricionista, pós-graduada em Nutrição e Qualidade de Vida, Obesidade e Emagrecimento e Fitoterapia. Possui doutorado em Educação e é Diretora de Ensino do Instituto Ana Paula Pujol. Coautora do livro Nutrição em Estética (editora Atheneu) e Autora dos livros “Nutrição Aplicada à Estética”, Editora Rúbio, “Lista de Substituição de Alimentos com carga glicêmica e alimentos funcionais”, do “Manual de Nutricosméticos” e “Estratégia Low Carb”, de editora própria.

DRA. ELEANOR LUZES

Psiquiatra

PALESTRA: CIÊNCIA DO INÍCIO DA VIDA COMO A MANEIRA DE PREVENÇÃO DE SAÚDE E POPULAÇÃO QUE VIVE EM PLENITUDE

Médica, psiquiatra, analista Junguiana e há três décadas vem realizando pesquisas, com casais que assiste em sua clínica, sobre vivências perinatais e como estas manifestam-se na infância e na vida adulta. É membro colaborador do Laboratório do Imaginário Social e Educação (LISE), do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Participa de importantes cursos e congressos dentro e fora do país, com o objetivo de formar multiplicadores deste amplo conhecimento sobre o início da vida para que estas pessoas atuem junto a comunidades de jovens.

DR. RICARDO HOFFMANN

Fisioterapeuta e idealizador do projeto

Fisioterapeuta graduado pela Universidade Paranaense; Coach e mentor de saúde e longevidade;

Palestrante consagrado na área de saúde integral; Precursor da Microfisioterapia e da Leitura Biológica no Brasil;

Atua há mais de 11 anos tratando traumas emocionais e sua relação com as doenças; Formações internacionais em nova Medicina Germânica, Terapia Manual, método Psych-K; Hipnoterapeuta clínico; Participação em congressos e seminários de Saúde Integral, Física Quântica, Nutrição, Desenvolvimento pessoal e PNL com Tony Robbins.

