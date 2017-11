Saúde realiza Dia D da Dengue neste sábado

Quinta, 23/11/2017 7:05.

A Prefeitura realiza neste sábado (25) o Dia D do Combate à Dengue em Balneário Camboriú. Caso chova, o evento será adiado.

A cidade está com quase mil focos a mais do que no mesmo período de 2016 e isso é preocupante com o verão chegando, época de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Contudo não houve registro de nenhum caso das doenças transmitidas pelo mosquito contraído na cidade. "Tivemos dois casos de dengue e três de chikungunya, todos importados de outras cidades”, disse o coordenador coordenador do programa Rafael Neis da Silva.

Outro motivo que aumenta a incidência é que todos precisam colaborar e fazer a sua parte e não esperar por decisões ‘milagrosas’ dos governos, porque elas não vão acontecer.

Neste sábado o programa fará uma grande mobilização de alerta à população sobre os riscos e a importância de eliminar os focos, controlando as casas, terrenos etc.

O Dia D vai acontecer em diferentes pontos da cidade, das 9h às 17h. e nestes locais haverá atrações para chamar atenção da população.

Praça da Cultura - Vai ter apresentação de teatro musical sobre a dengue, com o Instituto Elisabetha Randon, apresentação da Banda “Di Sonora”, jogos lúdicos e a presença do boneco do Mosquito Aedes aegypti. As apresentações de teatro serão às 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.

Barra Sul - Vai ter cama elástica e cartazes informativos.

Praça Tamandaré - Demonstração de equipamentos usados no trabalho dos agentes no combate ao Aedes aegypti.

Pontal Norte - Haverá panfletagem.

Como controlar

*Certificar que caixa d’água e outros reservatórios de água estejam devidamente tampados;

*Retirar folhas ou outro tipo de sujeira que pode gerar acúmulo de água nas calhas;

*Guardar pneus em locais cobertos;

*Guardar garrafas com a boca virada para baixo;

*Limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos escoamentos de água;

*Limpar e retirar acúmulo de água de bandejas de ar-condicionado e de geladeiras;

*Utilizar areia nos pratos de vasos de plantas ou realizar limpeza semanal;

*Retirar água e fazer limpeza periódica em plantas e árvores que podem acumular água, como bambu e bromélias;

*Guardar baldes com a boca virada para baixo;

*Esticar lonas usadas para cobrir objetos, como pneus e entulhos;

*Manter limpas as piscinas;

*Guardar ou jogar no lixo os objetos que pode acumular água: tampas de garrafa, folhas secas, brinquedos;

Como eliminar os focos

*Lavar as bordas dos recipientes que acumulam água com sabão e escova/bucha;

*Jogar as larvas na terra ou no chão seco;

*Para grandes depósitos de água e outros reservatórios de água para consumo humano é necessária a presença de agente de saúde para aplicação do larvicida;

*Em recipientes com larvas onde não é possível eliminar ou dar a destinação adequada, colocar produtos de limpeza (sabão em pó, detergente, desinfetante e cloro de piscina) e inspecionar semanalmente o recipiente, desde que a água não seja destinada a consumo humano ou animal. Importante solicitar a presença de agente de saúde para realizar o tratamento com larvicida.

Como fazer a limpeza

Tampar e lavar reservatórios de água são ações importantes para o combate ao Aedes aegypti. A limpeza deve ser periódica com água, bucha e sabão.

Ao acabar a água do reservatório, é necessário fazer uma nova lavagem nos recipientes e guardá-los de cabeça para baixo. Esse cuidado é essencial porque os ovos do mosquito podem viver mais de um ano no ambiente seco.

Uso da água sanitária

Água sanitária também pode ser utilizada no combate às larvas. Mas é importante lembrar que ela não pode ser utilizada em recipientes usados para armazenamento de água para consumo humano e de animais.

Informações - (47) 3261-6264