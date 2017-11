Reserva Camboriú disponibiliza casas com projetos exclusivos em seu site

A casa dos sonhos, do jeito que o cliente, morador ou investidor, desejar. Essa é a proposta do empreendimento Reserva Camboriú, condomínio horizontal de luxo com campo de golfe e atracadouro exclusivo para embarcações junto ao Rio Camboriú, a apenas 10 minutos do cosmopolita Balneário Camboriú, que disponibiliza em seu site projetos de residências elaborados por importantes arquitetos da região.

“Arquitetos renomados assinam os nossos projetos exclusivos, e os clientes podem optar por adquirir o terreno ou a compra e entrega da casa concluída pelas construtoras parceiras, de acordo com o projeto ou com as modificações que desejarem”, afirma Nelson Queiroz gestor do empreendimento.

No site do Reserva Camboriú, as casas têm nome de plantas nativas encontradas no terreno de 551 mil m² de área total do empreendimento: Ipê, Figueira, Araçá, Jacarandá e Tipuana.

Ambientes integrados

Assinado pela arquiteta Luciana Mendes, de Balneário Camboriú, o projeto da casa Ipê tem 293 m² de área construída em um pavimento, com três suítes, sendo uma máster, com lareira, jardim de inverno, churrasqueira gourmet e piscina. De acordo com a arquiteta, o conceito da casa foi todo planejado para que os moradores pudessem ver a área externa e todos os ambientes integrados.

“A ideia é que seja uma casa bem funcional e prática, com estilo contemporâneo, para uma família pequena. Procurei trazer elementos da natureza para dentro da casa. Por isso ela tem amplas aberturas, possibilitando que a natureza e a paisagem do condomínio Reserva Camboriú pudessem ser contempladas desde o interior”, diz Luciana.

Privacidade

Construída pelo Reserva Camboriú em parceria com construtora Gibraltar, a casa Figueira proporciona maior privacidade ao futuro morador, o único com apenas um vizinho e vista integrada para os lagos junto ao campo de golfe.

O arquiteto André Gasparetto, da AGE Arquitetura, responsável pelo projeto da casa, com 504 m² de área construída, destaca que a concepção de dois andares busca uma arquitetura mais imponente em relação à máscara frontal e, ao mesmo tempo, revela uma aparência de casa térrea.

“Toda a área de lazer, recepção e convivência está no andar térreo, apenas as quatro suítes, sendo uma master, ficam no superior”, afirma.

O engenheiro Helio Pissolato, da Gibraltar, enfatiza os diferenciais da obra, como o piso aquecido, a aspiração central de pó e garantia de cinco anos oferecida pela construtora. “É uma casa sólida, arejada, com pé-direito bem alto, que dá uma sensação de amplitude, visualização e integração de ambientes, desde o hall às salas de estar, da cozinha à churrasqueira”, conta Pissolato.

Convívio familiar

O projeto mais recente, a casa Tipuana, foi desenvolvido pelo escritório Dazen de Balneário Camboriú, do arquiteto Rafael Coutinho e da designer Bruna Lorea.

A residência de dois pavimentos tem uma área total de 438 m², três suítes (uma master com closet), sala para dois ambientes, cozinha com churrasqueira, home office, lavabo, piscina com deck e vista para o campo de golfe, bwc externo, lounge, lavanderia e duas vagas de garagem.

“A casa Tipuana foi projetada para atender à proposta do condomínio Reserva Camboriú, de modo a valorizar o convívio familiar. Assim, o projeto oferece uma ampla área social, onde se pode usufruir dos momentos de lazer com uma total integração entre os ambientes internos e externos. A arquitetura original, com uma estética contemporânea, está expressa nos volumes puros e bem definidos, linhas retas, amplas aberturas e na escolha cuidadosa dos materiais”, diz Rafael Coutinho.

Ambientes coringas

Imponente, a casa Jacarandá tem dois pavimentos numa área construída de 656 m², quatro suítes (uma máster), quatro vagas de garagem, churrasqueira externa, piscina, e previsão para elevador.

Arquiteto responsável pelo projeto, Robson Nascimento revela que o conceito busca a integração dos ambientes, com o living, a cozinha, a sala de jantar e a área de churrasqueira gourmet formando um grande salão de festas, para receber a família e amigos.

“Outro ponto de destaque são os ambientes coringas, como o home office no pavimento térreo que pode ter função de quarto de hóspedes ou suíte térrea para alguém que não pode subir escadas que levam ao pavimento superior. Outro coringa é a dependência de empregada, que pode servir como despensa ou depósito.

De acordo com o arquiteto, os setores são bem definidos. “Das áreas sociais não se enxerga as áreas de serviço. Além disso, as suítes estão reservadas no andar superior, todas com varandas e opção de closet. Temos também os vazios com pé direito duplo que trazem luz ao mezanino de acesso aos quartos. O desenho da casa tem plástica através das curvas, quebrando a monotonia do estilo caixote e trazendo leveza à edificação”, afirma Robson Nascimento.

Serviço

O quê: Reserva Camboriú;

Plantão de vendas: Rua Cel. Benjamin Vieira, 685, Camboriú; Rua Miguel Matte, 51, Balneário Camboriú;

Informações: (47) 3365-3005 e (47) 3360-7040;

Site: www.reservacamboriu.com.br

Fonte: Larissa Linhares Comunicação