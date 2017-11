Promoção na Peixaria Quinta do Mar até quarta-feira

A peixaria Quinta do Mar, de Balneário Camboriú, está com promoção até quarta-feira, 29 de novembro, ou enquanto durarem os estoques.

Confira os produtos:

➡Dourado inteiro fresco R$ 19,90/kg

➡Filé de tilápia congelada G pcte com 800g à vácuo R$ 23,90

➡Filé de salmão fresco premium à vácuo R$ 48,90/kg

Lembrando que o DOURADO INTEIRO já está eviscerado e pode ser filetado ou feito em postas sem nenhum custo, assim como o SALMÃO que pode ser porcionado conforme a necessidade do cliente.

A Quinta do Mar

A Quinta do Mar abastece os melhores restaurantes da região e por isso tem sempre à disposição dos clientes do varejo uma grande variedade de frutos do mar frescos selecionados como camarões, salmão chileno fresco, atum e peixes brancos.

No empório, entre os destaques estão as especiarias para acompanhar frutos do mar, frango e até churrasco.

Azeites, fumaça líquida, molhos de pimenta e toda uma seleção para pratos orientais, como tarê, missô e molhos de soja - dos tradicionais aos especiais como orgânico e sem glúten.

Na Quinta do Mar você encontra tudo o que precisa para fazer sushi, dos peixes ao arroz. Tem também cogumelos desidratados, nori, gergelim, wasabi e até gengibre em conserva.

O empório oferece ainda geleias, macarrão de arroz, wrap de folha de arroz e chá-verde.

Isso sem contar os itens refrigerados como massa para rolinho primavera, guioza, ovas, queijos cremosos, bebidas e muito mais.

A Peixaria Quinta do Mar fica na Rua 3300, número 560 - Centro de Balneário Camboriú. Atende de segunda a sábado das 8h às 20h e aos domingos das 8h às 14h.

Venha nos fazer uma visita.

Acompanhe novidades e promoções no Facebook e Instagram.