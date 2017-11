Reserva Camboriú participa de Feira de Imóveis do Litoral Catarinense de Curitiba

O condomínio horizontal de alto padrão Reserva Camboriú, o único da região de Balneário Camboriú a ter atracadouros exclusivos para embarcações e campo de golfe, será uma das atrações da 1ª Feira de Imóveis do Litoral Catarinense de Curitiba, que acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro na ExpoUnimed, no bairro Campo Comprido, na capital paranaense.

A mostra reunirá representantes do setor imobiliário de Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Meia Praia, Porto Belo e Itajaí, que apresentarão seus empreendimentos ao público curitibano, que segundo os organizadores da feira compreendem 23% dos compradores de imóveis nessas cidades do litoral catarinense.

A expectativa dos organizadores é reunir cerca de dez mil pessoas nos quatro dias de feira, movimentando mais de R$ 50 milhões em vendas de imóveis. A maquete do condomínio Reserva Camboriú estará exposta no estande da Imobiliária França Ferraz, organizadora do evento.

Serviço

O que: 1ª Feira de Imóveis do Litoral Catarinense de Curitiba;

Quando: de 30 de novembro a 3 de dezembro;

Local: ExpoUnimed;

Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – bairro Campo Comprido;

Ingresso: R$ 5,00 (o valor arrecadado será revertido integralmente às APAEs das cidades catarinenses participantes).

O que: Reserva Camboriú;

Plantão de vendas: Rua Cel. Benjamin Vieira, 685, Camboriú; Rua Miguel Matte, 51, Balneário Camboriú;

Informações: (47) 3365-3005 e (47) 3360-7040;

Site: www.reservacamboriu.com.br