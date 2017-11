7 motivos para amar o Infinity Blue

Um lugar paradisíaco, que oferece uma vista privilegiada e uma praia exclusiva. O Infinity Blue Resort & SPA, espera você e sua família para viver momentos únicos com inúmeras opções de diversão e descanso, bem distribuídos em 800 mil m². É muito mais do que um centro de hospedagem. É um complexo que reúne uma série de opções em entretenimento, aventura, gastronomia, lazer e descanso em todas as épocas do ano.



1 - Localização privilegiada

O Infinity Blue Resort & SPA está localizado na badalada praia de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. Conhecida internacionalmente como a Capital Catarinense do Turismo, a cidade é destaque por concentrar opções de lazer e diversão para todos os gostos 365 dias por ano. Além dos atrativos da cidade e suas praias, está em uma localização privilegiada ao lado de outros importantes atrativos turísticos, como o parque Beto Carrero World, em Penha.

2 - Hospede-se no Infinity Blue

Dias e noites de conforto e privacidade com serviços personalizados e de qualidade. O Infinity Blue também se destaca pela estrutura atual de 122 suítes, divididas em quatro categorias: superior, luxo, superluxo e máster. Apartamentos com sacada e vista para o mar, hidromassagem, TV LCD e DVD e internet gratuita. As diárias incluem pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).

3 - Diversão durante todo o dia

O resort possui atividades de recreação para todas as idades e programação direcionada para cada faixa etária. As opções são slackline, waterline, escalada, mini golf, academia, caminhadas e arco e flecha e uma quadra. Um espaço teen com sala de jogos eletrônicos e jogos de mesa, sala de cinema, piscina externa e piscina aquecida, entre outros. E enquanto os adultos aproveita tudo isso, crianças de 0 a 3 anos tem atendimento exclusivo no Berçário, tornando a estadia ainda mais incrível para toda a família.

4 - Opções gastronômicas para todos os gostos

A qualidade e o conforto são marcas do serviço Infinity. O Blue Marine Restaurante, Acqualina Bistrô, Acquamarine Deck e Bistrô do SPA, são espaços elaborados para que hóspedes e visitantes possam apreciar os sabores da alta gastronomia nacional e internacional, marcados pela criatividade dos pratos e pela qualidade da vasta carta de vinhos e cervejas artesanais.

5 - Curta uma praia semi-privativa

Curtir um dia de sol à beira-mar com conforto e privacidade é privilégio dos hóspedes e visitantes do resort. Serviços personalizados e alimentação são oferecidos tanto na areia quanto no Acquamarine Deck, como lanches, petiscos e bebidas. O Infinity disponibiliza o serviço de praia e piscinas com chaises, lounges, ombrelones e toalhas.

6 - Relaxe no SPA

O SPA Infinity Blue conta com salas aconchegantes, finamente decoradas e equipadas com diversas opções de tratamentos estéticos e terapias que buscam a harmonia e o equilíbrio. Um espaço muito especial para relaxar e cuidar do corpo e da mente. Profissionais especializados em diversas áreas estão dedicados para que o cliente atinja os objetivos dentro do tratamento proposto.

7 - Não precisa ser hóspede

Para viver e aproveitar todos os atrativos do Infinity Blue, não é necessário estar hospedado no Resort. Aberto ao público diariamente, é possível frequentar todos os espaços gastronômicos e um completo Spa ou aderir ao Day Use para utilizar toda a área de lazer.

Serviço

Infinity Blue Resort & Spa

Endereço: Av. Rui Barbosa, 1000 – Estrada da Rainha, Balneário Camboriú/SC

Reservas: (47) 3261.0300

E-mail reservas@infinityblue.com.br

Site: www.infinityblue.com.br