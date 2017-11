Sistema online para administradoras de condomínio, síndicos e moradores

SíndicoPro é uma plataforma completa e 100% online para atender

administradoras de condomínio, síndicos e também moradores.

Cada público possui um módulo do sistema, que se integra para

aumentar as funções e atividades. Tudo fácil e prático.

Sistema desenvolvido em Balneário Camboriú.

Para administradoras de condomínios

Interface intuitiva e prática para controlar

vários condomínios. Atividades que tomavam

tempo e espaço em pastas com papéis

são automatizadas pelo SíndicoPro

Financeiro+administrativo

Sim! Com um sistema só você tem controle total da administração do condomínio e do gerenciamento de todas as informações financeiras.

Tudo na nuvem

Basta um login e uma senha. Você acessa o sistema SíndicoPro em qualquer lugar, a qualquer momento.

Boletos em tempo real

Todos os condôminos terão os boletos sempre atualizados na plataforma, mesmo em atraso, A administradora não se preocupa mais gerando 2ª via.

Lançamentos de boletos

Incluindo multas, taxas, leituras de água e gás. Os boletos são individualizados para inquilino e proprietário do apartamento ou sala comercial.

Controle de caixa em tempo real

A administradora acompanha todas as contas, entre pagamentos, arrecadação e taxas dentro do sistema, em poucos cliques.

Até 75% de economia

Com a automatização de processos (antes complexos), a administradora economia até 75% nas rotinas com SíndicoPro

Totalmente Integrado

O sistema SíndicoPro tem integração total com os aplicativos Síndico e MyHouse, tudo isso em tempo real.

Para moradores de condomínios

MyHouse é um aplicativo para realizar tarefas sem esforço e ter

acesso a tudo que diz respeito ao condomínio em tempo real

Boletos em tempo real

Após lançados, os boletos ficam disponíveis para os condôminos em tempo real, mesmo os vencidos e com taxas extras.

Comunicação formalizada

Todas as consultas, recados privados de um vizinho para outro e registro de Atas. Tudo registardo no aplicativo.

Ocorrências e reclamações

Dentro do aplicativo, os condôminos se comunicam com o síndico para registrar formalmente as ocorrências e reclamações.

Problemas na construção

Uma avaria ou problema no apartamento pode ser enviado direto para a administradora, caso ela estiver usando SíndicoPro.

Reservas de espaço direto na agenda

Cada espaço comum de lazer do condomínio ganha uma agenda para organizar as reservas. Aí basta o condômino acessar e reservar pelo aplicativo, sem precisar do síndico!

Lista de convidados

Ao reservar o salão de festas, por exemplo, o condômino pode criar uma lista de convidados pela lista de contatos do celular. Todos recebem um convite via SMS com dia, hora e local. Além disso, a portaria também é notificada das pessoas que podem entrar no condomínio para aquele evento.

Para porteiros

Mais segurança e agilidade na portaria do condomínio

Visitantes

Aviso de visitantes de forma detalhada, com notificação para o condômino

Check-in dos convidados

Acessando a lista de convidados criada pelo morador, a portaria realiza o check-in das pessoas que chegam para o evento. O morador recebe notificação no celular.

Correios

Registro detalhado de encomendas recebidas pelos Correios, com data, hora, status, foto do pacote e aviso para o condômino. O morador recebe notificação no celular.

Lista de contatos

Acesso fácil aos contatos dos moradores, com nome, apartamento e telefones.

Para zeladores

O sistema permite que zeladores deem suporte ao porteiro

através do aplicativo. No caso do condomínio não

ter portaria, o zelador pode assumir funções

Reserva de espaços de lazer

Mudança de status das manutenções no condomínio

Acompanhamento dos Correios

Lista de condôminos, com pessoas e carros autorizados

Telefones importantes

Leitura de água e gás para ser encaminhando à administradora

Fale conosco para uma demonstração

Rua 600, n° 137 - Centro, Balneário Camboriú/SC

comercial@sindicopro.adm.br

+55(47) 99221-1489

(048) 4042 0042

Horário de atendimento:

Segunda a Sexta-feira

8h às 12h - 13h30 às 18h