Diretor da prefeitura quer combater conselhos nomeados pelo prefeito

Segunda, 27/11/2017 6:29.

Ontem após a eleição da Associação de Moradores de Taquaras o diretor de fiscalização e obras da prefeitura, Laurindo Pedro Ramos, distribuiu vídeo afirmando que é necessário combater o Conselho da Cidade e o Conselho Gestor da APA da Interpraias.

Em ambos os conselhos parte dos conselheiros é nomeada pelo chefe de Laurindo, o prefeito Fabrício Oliveira.

Após a divulgação das gravações conselheiros entraram em contato com o jornal para manifestar descontentamento com o fato.

Fabrício permitiu que pessoas em cargo de confiança no seu governo participassem ativamente das eleições nas associações de moradores o que pode desequilibrar a disputa em favor de quem detém o poder.

Após a publicação desta matéria Laurindo enviou ao Página 3 o seguinte texto:

"Bom dia... conforme já delineado na noite de ontem, o combate será contra as atuais cadeiras dos Moradores de Taquaras, Estaleiro e Estaleirinho, na qual as eleições nos citados bairros demonstraram descontentamento da população frente à grande diferenca de votos em as Chapas novas e as atuais.

As nomeações do prefeito, da qual faço parte não foi dita por mim no vídeo em questão.

Assim, solicito que seja feita a devida correção em sua matéria".

A gravação distribuída por Laurindo (com problema de qualidade) pode ser vista clicando aqui.