Eleição de moradores no Nações “empata” e resultado fica indefinido

Segunda, 27/11/2017 6:09.

A eleição para a associação dos moradores no Bairro das Nações neste domingo (26) teve um resultado surpreendente com as duas chapas obtendo os mesmos 707 votos, na primeira contagem.

Foram feitas duas recontagens e a Chapa 2 apareceu na liderança por um voto, com 708 a 707, mas este voto a mais não tem correspondência no livro de presenças onde falta uma assinatura.

Durante a contagem e as recontagens houve discussões e a comissão que coordena as eleições decidiu se reunir hoje (27) às 20h para tomar a decisão se declara vencedora a Chapa 2 ou empate o que levará à realização de nova votação popular.

As chapas em disputa são as seguintes:

Chapa 1 ‘Amigos das Nações’ - candidata a presidente Zélia Schlindwein Zanela; vice - Danielle Eloísa Serpa.

Chapa 2 ‘Juntos pela Comunidade’ - candidata a presidente Mariza Tereza Castellen Strebe; vice - Paulo Aparecido Krzich.

Taquaras e outros bairros

Em Taquaras venceu a Chapa 1, “Positivo Taquaras” tendo para presidente Marcelo Abraham Peixoto e para vice Jair Euflorzino.

Nos outros quatro bairros que formam o segundo bloco de eleições, Barra, Nova Esperança, Estaleirinho e Região da Quarta Avenida apenas uma chapa se inscreveu no prazo determinado, portanto elas foram aclamadas. A eleição no primeiro bloco aconteceu dia 22 de outubro em cinco bairros.

Aclamações

Nova Esperança - Presidente Ismael da Silva; vice - Ezequiel da Silva Vicente;

Barra - Presidente Ivo Januário Reis Junior; vice - Josemir Reis.

Estaleirinho - Presidente Marcos Cezar de Almeida; vice - Cleberto Francisco Marcelino.

Região da Quarta Avenida - Presidente Naifer Neri; vice - Wagner Adilson Rogal.