Achutti convoca auditores para esclarecimentos sobre construções

Sexta, 24/11/2017 8:42.

O vereador Marcelo Achutti convocou os auditores da prefeitura Rogério Jasinski Rodrigues; Vitor Senna de Faria e Francisco de Paula Ferreira Junior para falarem na Câmara sobre as providências decorrentes de auditoria realizada no ano passado sobre a aprovação de projetos da construção civil.

Essa auditoria levantou irregularidades que no desdobramento das apurações resultou no assassinato do responsável pela aprovação de projetos Sergio Renato Silva.

O vereador quer detalhes, esclarecimentos sobre as irregularidades e que medidas foram tomadas.