Pedro Simon destacou a importância dos jovens nas mudanças do país

O ex-senador Pedro Simon esteve na Câmara de Vereadores na noite desta terça-feira (14) para falar sobre ‘Ética e Momento Político’. Ele veio para um encontro em Itajaí e o presidente da Parlaamfri, vereador Omar Tomalih o convidou para palestrar em Balneário Camboriú.

O prefeito Fabrício Oliveira, o vice-prefeito Carlos Humberto Metzner Silva, o ex-senador Casildo Maldaner e o secretário regional Edson Piriquito assistiram junto com uma tímida plateia uma verdadeira aula de história.

Simon destacou o tempo todo a importância dos jovens nos processos de redemocratização que vivenciou, com ênfase nas Diretas Já, que ele definiu como ‘uma época fantástica’, onde o povo estava apostando em um ‘novo Brasil’.

“Mas no meio dessa euforia toda, a tristeza se abateu, com a doença do Tancredo, que não podia assumir. Quem assumiu? O vice. Sarney era o chefão da direita, não resolveu nada, ficou tudo igual, todas aquelas lutas, as reformas sociais, nada aconteceu…”.

Simon seguiu descrevendo aquele período turbulento, disse que o PT foi envolvido e Lula era festejado por empresários que o presenteavam com vinhos de R$ 2 mil, sítio etc…

“A corrupção sempre houve no mundo todo, mas o que armaram no Brasil nunca se viu em lugar nenhum do mundo”, afirmou.

Falou das empreiteiras, da Petrobrás, dos editais amigos entre empreiteiras e governo e disse que um dos problemas mais cruéis do país é o Código Penal.

“Maluf foi condenado umas 300 vezes, pegou 30 anos e nunca ficou um só dia preso, porque recorre em todas as instâncias e prazos e recorre de novo e depois vem a prescrição e ele está livre. Ele e tantos outros como o Collor...e outros”.

Frases

...“Há três anos assistimos uma decisão histórica. Prenderam empreiteiros, políticos, até o Lula foi condenado, agora o processo está em Porto Alegre, mas há uma expectativa de que ele vá para a cadeia”.

...“Essa mudança está fazendo uma grande diferença no mundo político”.

...* “Tem a Lei da Ficha Limpa. Ela está mudando o Brasil”.

...* “Estou angustiado, porque no apagar das luzes desse ano, estão querendo votar o projeto que vai voltar para trás estas conquistas importantes”.

...* “O celular é uma arma importante de manifestação, não somos mais escravos da Globo nem de mídia nenhuma”.

...* “Nossa expectativa está nos jovens”.

…* “Era preciso chegar ao fundo do poço para poder mudar, limpar esse país. Isso faz parte da mudança. Todos juntos para dar uma nova diretriz ao Brasil”.

…* “O Brasil vale a pena. Se a gente quiser, juntos podemos mudar esse país. Eu tenho 87 anos, eu faço o que tenho que fazer e durmo com a consciência tranquila, afirmando por onde passo que esse país vale a pena e por isso estou aqui!”