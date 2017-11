Segurança e trânsito em debate na Vila Real nesta quinta

Quarta, 29/11/2017 16:53.

Os presidentes das associações de moradores da Vila Real (Amorvir) e do Jardim Iate Clube (Amprojic) estão convidando suas comunidades para participar de reunião sobre segurança e trânsito, nesta quinta-feira (30), às 19h30, no Centro Comunitário da Vila Real, na Rua Dom Daniel.

O Encontro na Comunidade é uma iniciativa da secretaria de Segurança para conhecer a realidade de cada bairro. Os encontros acontecem duas vezes por semana em bairros diferentes e são comandados pelo secretário de segurança Antônio Gabriel Castanheira. Participam representantes do Fundo Municipal de Trânsito (Fumtran), agentes de trânsito e guarda municipal, além da Polícia Civil.

“A resposta desses encontros vem sempre muito positiva. A intenção é ouvir as reivindicações dos moradores para que possamos realizar ações que eles pedem ao governo”, disse Castanheira.

A presidente da Amorvir Máuria Dalmas da Silva ressalta que segurança e trânsito são assuntos de grande importância para todos e esta é uma oportunidade de discutir as preocupações com os órgãos competentes.

“Há dois meses foi implantada a ciclovia na Dom Henrique e a inversão de mãos na Dom Daniel, a comunidade gostou, mas alguns comerciantes não, então gerou uma polêmica. E isso era uma solicitação antiga da associação, por isso é importante que todos participem”, disse Mauria.

Ela destacou outros assuntos como o trânsito em alta velocidade na Via Gastronômica onde os motoristas não respeitam os redutores e a preocupação com a chegada da temporada, que sempre reflete em aumento de ocorrências no bairro.