Polícia divulga queda brusca de ocorrências na Rua Corupá

Terça, 28/11/2017 15:40.

A Polícia Militar divulgou que registrou uma queda de 50% no número de ocorrências na Rua Corupá, no Bairro dos Municípios, uma das mais “problemáticas da cidade”. Porém, não citou a Guarda Municipal, que atuou fortemente naquela região ao longo do ano em parceria com os agentes de trânsito.

No ano passado, segundo os dados da PM, foram registradas 150 casos que resultaram em 92 boletins de ocorrência. Já em 2017 foram 125 ocorrências, destas foram lavrados 46 boletins, ou seja, a metade do mesmo período do ano passado.

“Esse pode ser considerado um grande avanço na segurança das pessoas de bem que residem na rua Corupá, além de toda população de Balneário Camboriú. O 12º Batalhão continua sua luta contra o tráfico de drogas, pois considera este crime a raiz de vários outros crimes e principal mazela da sociedade”, diz a nota da PM.

A polícia chega a destacar a presença da prefeitura na infraestrutura e iluminação, mas esquece de citar a atuação da GM, com a qual tem relação estremecida devido uma série de eventos como denúncias e disputa por atribuições.

O que diz o secretário

O secretário de Segurança, Antônio Gabriel Castanheira, atribuiu essa redução na criminalidade em 80% ao trabalho realizado pela Guarda Municipal. "Se conversarmos com a população, é a resposta que eles vão dar, foi a Guarda que deu o start para outras ações que estão acontecendo e que contribuem para o controle da criminalidade na região", diz.

Ele lembra que a GM realizou uma ocupação da Corupá por dois meses, quando os "índices estavam explodindo e a população desesperada" e que manteve a decisão de permanecer lá mesmo frente a críticas de pessoas e até de forças de segurança. "Tiramos o tráfico da zona de conforto e cumprimos mandados em parceria com a Polícia Civil", completa.

Castanheira afirma que a situação está longe do ideal, mas que a secretaria seguirá atuando.