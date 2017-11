Campanha chama a atenção para violência doméstica em Balneário Camboriú

Neste sábado, dia 25 de novembro, é Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher e inicia no mundo todo a campanha 16 Dias de Ativismo. Balneário Camboriú não vai ficar de fora, porque por aqui os números apontam uma situação preocupante.

Ato público

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMUM) promoverá um ato público na Praça Almirante Tamandaré, a partir das 9h.

“Será um ato pacífico, onde nos reuniremos para conversar com a população sobre os direitos da mulher, distribuiremos materiais de orientação sobre os serviços de apoio às mulheres disponíveis na rede municipal. Confeccionaremos cartazes e teremos uma surpresa”, adianta Huanita Radke, presidente do COMUM.

Veja a programação completa aqui.

Dados da violência doméstica

Conforme Huanita, estima-se que apenas 10% dos casos de violência doméstica chegam a ser registrados. “Há mulheres que nem sabem que passam por violência, acreditam que é normal, pois foram criadas num contexto violento”, comenta.

Falando apenas em violência doméstica, segundo os números da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e setembro (dados disponíveis) de 2017 foram registrados na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) seis estupros consumados. Esse indicador considera também casos de estupro de vulnerável.

Balneário Camboriú não teve nenhuma morte, porém teve três casos registrados como homicídio doloso tentado.

Foram 352 casos de ameaça. Mas são os registros de lesão corporal que acendem o alerta vermelho: 234 casos de agressão dentro de casa só nos primeiros nove meses do ano. É quase um registro de agressão por dia.

O delegado regional David Queiroz pede cautela na análise da situação apenas pelos dados disponíveis, apesar de serem os únicos que existem, porque eles podem ser influenciados por diversos fatores, como uma participação maior do poder público naquele cenário.

Balneário Camboriú, por exemplo, é a primeira do Estado a oferecer um serviço gratuito de orientação de advogados para mulheres vítimas de violência. A novidade acaba de ser implantada na DPCAMI em parceria com o escritório modelo da Faculdade Avantis.

Todos os sábados, das 8h ao meio dia, há um advogado e alunos do curso de Direito à disposição para atender vítimas de crimes.

O delegado conta que existia uma demanda natural proveniente da Lei Maria da Penha e de mulheres em busca de orientações da área cível sobre separação, guarda de filhos e pensão.

“O poder público se via impotente por não ajudar e a mulher saía desacreditando dessa suposta proteção que o Estado estaria ofertando. Nos reunimos com a Avantis e agora ela sai com atendimento criminal e civil da Delegacia Especializada”, explicou.

Neste ano a gestão de Queiroz também implantou na DPCAMI um sistema de captação de depoimentos com recursos audiovisuais possibilitando captação de imagem e som. Isso reduz o tempo que as vítimas precisam ficar na delegacia e possibilita que os delegados substituam o papel durante o interrogatório.