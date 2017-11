Segurança comemora resultado de ações preventivas no Centro

A Secretaria de Segurança realizou neste final de semana mais uma Operação Saturação na região central, com foco na Avenida Atlântica. Esta foi a quinta operação em 21 dias e a cada incursão o número de conduções diminui.

“Os números são prova de que com as operações preventivas feitas rotineiramente já conseguimos diminuir o número de condução para a delegacia, sendo que nesta última só registramos uma condução”, falou o secretário de Segurança, Gabriel Castanheira, que conversou com os Guardas Municipais antes da operação iniciar, passando orientações sobre procedimentos de abordagens.

Na última abordagem, feita entre sábado (18) e a madrugada de domingo (19), apenas um caso de tráfico de drogas foi identificado. No sábado passado foram duas ocorrências e no retrasado cinco pessoas foram conduzidas.

De acordo com o subcomandante da Guarda Municipal, Luis Arlindo Borges, as operações fazem parte de uma estratégia de pré-temporada. “Queremos chegar no verão com a população e os turistas tendo tranquilidade para andar pela orla em qualquer horário do dia”, pontuou.

PM também fez operações ostensivas

A Polícia Militar também vem realizando operações ostensivas e neste final de semna colocou nas ruas os alunos que estão em treinamento no Batalhão local.

Eles lavraram 10 termos circunstanciados por posse de drogas.