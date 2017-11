Segundo Civil, homem foi morto em emboscada, em Camboriú

A Polícia Civil elucidou um homicídio ocorrido na cidade de Camboriú, em 31 de julho deste ano. Halisson Ferrari, 23, morto a tiros na Rua Flamboyant, Bairro Monte Alegre, teria sido vítima de uma emboscada.

De acordo com as investigações, na época Halisson marcou um encontro por WhatsApp com uma suposta garota, mas era na verdade uma armação. A garota não existia e no dia do encontro Halisson foi baleado duas vezes.

Um dos envolvidos foi preso na manhã desta quinta-feira (16), pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, M.W.C. foi o responsável por articular a emboscada, motivada por razões passionais e também trocas de ameaças de facções criminosas rivais.

O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado por emboscada. Se condenado, a pena pode variar entre 12 e 30 anos de prisão.

Depois do indiciamento, a Justiça deferiu pedido de busca e prisão preventiva do suspeito. Ele não teve o nome divulgado. A polícia aproveitou para cumprir mandado de prisão temporária expedido pela comarca de Navegantes/SC, referente ao envolvimento dele com tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ele foi encaminhado ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.