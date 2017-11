Guiar o pensamento, por Hélvion Ribeiro

Por Hélvion Ribeiro

"Quando sei de casos trágicos que a pessoa abandona a vida, por "n" motivos, e quando a DEPRESSÃO toma o controle, lamento infinitamente por quem vai antes do seu tempo e pelos que ficam, familiares, amigos...

A DEPRESSÃO, como me diz um Grande Doutor, com mais de 50 anos de Medicina, "é uma doença terrível, que a pessoa não tem nada e tem tudo".

Sempre que possível precisa socorro médico, psicológico, espiritual, familiar, amigos...

Acho que ajuda muito, quando a tristeza nociva vem, fazer um grande esforço de GUIAR o PENSAMENTO.

COMO se pode fazer isto?

GUIAR o PENSAMENTO

Uma capacidade que nós temos, é de pensar naquilo que queremos.

Por exemplo: você que tá lendo aqui, tem o poder de estar pensando no caso desta moça que escolheu sair da vida, de forma lamentável.

Mas você tem o poder de mudar o PENSAMENTO, para as ondas do mar (por exemplo) na Av. Atlântica e se você se esforçar, pode até ouvir o som das ondas. Você tem que imaginar as ondas, tem que ficar fixa na imagem das ondas.

Quando a pessoa está depressiva ela tende a se concentrar nos pensamentos tristes.

E isto passa a ser uma "ideia fixa neurotizante" e isto é muito ruim, porque vai minando a capacidade de pensar noutras coisas, e a resistência física e mental vai caindo.

Aí é que tem que fazer o GRANDE ESFORÇO para GUIAR seu pensamento para outras coisas, de preferência coisas boas. A tendência é voltar à aquele PENSAMENTO ruim e forte.

Então tem que fazer um GIGANTESCO ESFORÇO, para voltar para o pensamento de coisa boa.

Pra quem acredita em Deus, ou tem a sua fé, este também é um bom caminho. Se agarre em Deus, que ele te leva nos ombros!

Este é o segredo para fugir da tristeza nociva e da depressão perigosa.

Isto tem que fazer sempre.

É o melhor caminho.

Comece e recomece...

Boa sorte!"

Hélvion Ribeiro é dentista, morador de Balneário Camboriú.