Audiência ambiental do BC Port teve manifestações contrárias e favoráveis

A audiência pública sobre o projeto ambiental do BC Port, ocorrida ontem à noite no Cine Itália, teve manifestações favoráveis e contrárias ao projeto.

O evento reuniu cerca de 300 pessoas e a polícia esteve presente para garantir a segurança.

Os empreendedores voltaram a fazer duas afirmações falsas: que o Conselho da Cidade aprovou a obra e que o estacionamento para veículos será num terreno que pertence à construtora FG.

A construtora FG, através do seu advogado, já manifestou que não tem contrato algum e não terá com o BC Port porque no terreno apontado como futuro estacionamento será construído um prédio. Isso pode ser lido no documento abaixo:

E o Conselho da Cidade não aprovou a obra, apenas manifestou que não é contra a apresentação do projeto como pode ser visto no documento abaixo.

Apresentado o projeto, o que ainda não ocorreu, o Conselho o analisa e caso aprovado passa pelo crivo da Câmara de Vereadores.

Isso foi reafirmado ontem na audiência pelo secretário do Planejamento Edson Kratz.

É preocupante que uma empresa anuncie intenção de investir quase R$ 300 milhões na cidade e baseia parte da sua estratégia em informações falsas.

Nas últimas 48 horas antes da audiência o BC Port afixou faixas em áreas públicas o que é proibido pela lei municipal. Elas foram recolhidas pela prefeitura.

Uma dessas faixas foi colocada em frente ao Atracadouro Tedesco que em tese deixaria de operar se o BC Port fosse construído.

Ela foi recolhida pela fiscalização, mas uma outra faixa foi afixada no mesmo local e também retirada.

O estudo de impacto ambiental será analisado pela Fatma e isso não tem prazo para ocorrer.

Também foi apresentado na audiência estudo feito por técnicos adversários do projeto afirmando que ele é ambiental, econômica e socialmente nocivo ao interesse da cidade.

Esse trabalho faz parte do material que a Fatma terá que analisar.