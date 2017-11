Juiz extingue processo ambiental sobre o edifício Yachthouse

Sexta, 24/11/2017 7:43.

O juiz federal Andre Luis Charan extinguiu ontem processo movido pelo Ministério Público Federal (MPF) contra construtores, prefeitura de Balneário e Fatma relativo à obra do edifício Yachthouse que está sendo erguido na Barra Sul.

O MPF alegou que a obra não respeitou 100 metros de afastamento do rio Camború e pediu a demolição do edifício ou alternativamente o pagamento de uma indenização.

O juiz entendeu que há incoerência entre a legislação e a realidade ao quererem aplicar numa área urbana consolidada a mesma proteção reservada a uma floresta nativa.

Lembrou que nessas áreas urbanas o tratamento não é isonômico, exige-se de alguns poucos terrenos remanescentes quando a vizinhança está com edificações consolidadas.

O juiz percebeu, analisando a realidade de Balneário Camboriú, que se fosse exigido o afastamento de 100 metros requerido pelo MPF centenas de edificações nas margens do Marambaia e do Camboriú teriam que ser demolidas.

Isso ocorre porque a legislação estadual em certos momentos exigiu 30 metros de afastamento e a municipal 10 metros ou menos o que possibilitou construções praticamente sobre o Marambaia.

Destacou em certa passagem de decisão a insegurança jurídica que vivem os empreendedores: “A formalização de compromisso de ajuste de conduta possibilitaria às empresas ter prévio conhecimento acerca de eventual medida de compensação ambiental, evitando ser surpreendida com decisões judiciais liminares de suspensão de obra, muitas vezes acompanhadas de anotação da existência do processo judicial na matrícula imobiliária, o que gera danos à imagem da empresa perante os consumidores, além de prejudicar negociações em andamento com interessados. Preveniria, ainda, condenações em indenizações ou prestações ambientais alternativas in natura”.

O magistrado entendeu que o acordo proposto pelo município, construtor e MPF não deve ser homologado porque a Fatma não foi ouvida e a indenização de R$ 540 mil é incompatível com o valor da obra de R$ 756 milhões.

Por fim, considerando que o MPF propôs acordo o juiz determinou, com base na jurisprudência, que houve perda do interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Haverá reexame necessário em segundo grau e as partes poderão apresentar recursos no prazo de 15 dias.