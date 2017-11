Guia Legal sorteia ingressos para Festival Internacional de Reggae

Quarta, 29/11/2017 15:54.

Para comemorar os 55 anos de independência da Jamaica, o berço do reggae do mundo, acontece em Florianópolis no dia 9 de dezembro a primeira edição do Festival Internacional de Reggae no Brasil. O evento terá como atrações principais a banda californiana Big Mountain, Mitchell Brunings e Kora Trio, além da catarinense Dazaranha.

Saiba mais sobre as bandas

BIG MOUNTAIN (EUA)

A banda mais conhecida, Big Mountain, é norte-americana e tem em sua formação original integrantes jamaicanos, eles fazem grande sucesso mundial com a canção, "Baby, I Love Your Way", gravada como trilha sonora do filme, Caindo na Real, de 1994. O vocalista Quino McWhinney, é o único remanescente da formação original.

MITCHELL BRUNINGS (Holanda) & MARLEY CONCERT (Brasil)

No ano de 2013, o mundo conheceu por meio do The Voice, o cantor Mitchell Brunings. Sua semelhança vocal com o Rei do Regaae, Bob Marley, é de impressionar. De lá pra cá, muita coisa aconteceu na carreira deste artista que é compositor, cantor, músico e ator. A própria família de Bob Marley reconhe a semelhança entre eles.

Em seus shows no Brasil, Mitchell Brunings conta com a parceria do projeto “Marley Concert”, uma banda de instrumentos tradicionais como baixo, bateria e guitarra e arranjos orquestrados com violinos, violoncelo, trompete, trombone e saxofone. Um projeto único e inovador no cenário nacional.

KORA TRIO (ÁFRICA)

A banda é de origem africana e se formou em 2002 tendo como principal instrumento o Kora ou Corá, ele é uma harpa-alaúde de 21 cordas, tradicional dos povos mandigas da África Ocidental. A banda Kora Trio é o encontro entre worldmusic e velhos sábios, entre tradição e improvisação, com destaque para o arranjo entre o kora e o piano.

Dazaranha (Brasil)

Dazaranha é uma banda brasileira de reggae rock nativa de Florianópolis. É formada por seis músicos que produzem letras que remetem à cultura popular florianopolitana e considerada a banda com maior expressão no cenário musical do estado de Santa Catarina.

Sorteio de ingressos

O Página 3 através do Guia Legal - maior plataforma de publicidade comercial já lançada no município, vai sortear dois pares de ingressos para o festival. Basta preencer os dados neste formulário.

O resultado será divulgado no dia 7 de dezembro.

INGRESSOS

www.blueticket.com.br

Loja Blueticket | Segunda a Sábado das 10h às 22h e Domingo das 14h às 20h

Rua Bocaiúva, 2468, Beiramar Shopping - L3, Centro - Florianópolis/SC

Retirada Presencial no Local do Evento

Stage Music Park | Dia 09/12 a partir das 18h

Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 2.500, Jurerê Internacional - Florianópolis/SC. Site: www.stagemusicpark.com.br

Mais informações: www.facebook.com/events/1906201222957960/