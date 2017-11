Válvula Rock comemora 10 anos com festival beneficente em Itajaí neste sábado

Terça, 28/11/2017 14:12.

Completando uma década em 2017, a produtora de shows Válvula Rock realiza no sábado, dia 2 de dezembro, mais uma edição do Festival Válvula Rock, desta vez no Centreventos Itajaí, com a apresentação de seis bandas catarinenses.

O festival conta com o apoio da Fundação Cultural de Itajaí, através do edital de Eventos Comunitários, e tem um caráter beneficente. A entrada para o público é a doação de um brinquedo em bom estado, que será distribuído em comunidades carentes da cidade no período do Natal.

A realização do Festival Válvula Rock neste formato já é tradicional em Itajaí e vai para a sua quinta edição, sempre no final do ano e com arrecadação de brinquedos.

Com o intuito de incentivar a produção local, o Festival deste ano terá quatro bandas de Itajaí: Hot Rats, Yellow Box, Ninguém Sabe e Silêncio de Chumbo.

Mais dois artistas catarinenses são os convidados para completar a escalação: Marzio Lenzi, lageano radicado em Balneário Camboriú, e Marujo Cogumelo, que vem de Xanxerê, no Oeste do Estado. Além dos shows, o festival contará ainda com área de gastronomia, bazar e da cervejaria Stannis.

Sobre o Válvula Rock

Fundado em Itajaí pelos irmãos Anderson e Flavio Oliveira, o Válvula Rock surgiu em 2007, com o intuito de produzir shows de bandas autorais no Litoral Norte Catarinense.

Ao longo destes 10 anos, foram mais de 50 eventos e 100 artistas diferentes que já passaram pelos eventos da produtora, entre nomes catarinenses, nacionais e estrangeiros. A produtora também assina a realização do Festival Rock´n Beer, que acontece anualmente em setembro no Centreventos Itajaí e é referência no Estado.

Além dos shows, o Válvula Rock também tem um selo virtual, em que disponibiliza discos de artistas catarinenses para download gratuito pelo site www.valvularock.com.br.

Das bandas que participarão do Festival neste ano, apenas Marzio Lenzi e Silêncio de Chumbo não tiveram álbuns lançados pelo Válvula Rock ainda.

Fonte: Anderson Davi/Edição Página 3