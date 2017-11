Parque Unipraias recebe 8ª edição do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência

Terça, 28/11/2017 10:15.

Pelo 8º ano consecutivo, o Parque Unipraias é palco para uma festa em prol da inclusão. A 8ª edição do DNPD – Dia Nacional da Pessoa com Deficiência em Parques e Atrações Turísticas deve trazer ao Unipraias cerca de 250 integrantes das associações Afadefi, AMA Litoral, APAE de Itajaí e Amor pra Down.

Todos irão degustar um café da manhã oferecido pelo parque e, em seguida, embarcarão para o passeio a bordo dos bondinhos aéreos, nesse parque que é o único no mundo a ligar duas praias por esse sistema de transporte a cabo.

Ano passado, todas as estas instituições participaram deste evento e, na ocasião, teceram elogias à iniciativa.“Ficamos muito felizes com o convite do Parque Unipraias, essa iniciativa é fantástica! Esse dia vem para fortalecer a busca da inclusão da pessoa com deficiência em nossa sociedade”, afirmou Catia Franzoi, presidente da AMA Litoral.

“Sabemos o quanto é difícil para as famílias especiais proporcionar um dia de lazer para os filhos. Cada deficiência tem sua particularidade. O Parque Unipraias e seus colaboradores dedicam todo este dia para estas pessoas especiais e seus acompanhantes. Possuímos uma infraestrutura adequada e adaptada, com elevadores, cabines com acessibilidade, rampas e, o principal, o acolhimento e paciência dos nossos colaboradores, que atendem não somente neste dia, mas o ano inteiro as pessoas especiais com carinho. É emocionante ver o quanto um passeio aqui no Parque Unipraias pode emocionar as pessoas. É nesse dia que celebramos a integração, a diversão e essa experiência encanta tanto aos convidados quanto a todos os colaboradores aqui do Unipraias”, comenta o Diretor do Parque Unipraias, Evódio João de Souza.

Iniciativa do Sindepat (Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas), a ação surgiu em 2009 e tem como padrinho oficial o cartunista Mauricio de Sousa, que cedeu gratuitamente o personagem “Luca”, um menino cadeirante, para compor a logo do DNPD.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo fone (47) 3404-7600.