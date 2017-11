Segunda, 27/11/2017 15:58.

A 7ª Mostra de Teatro e a 4ª Mostra de Circo de Balneário Camboriú segue até dia 4 de dezembro.

Haverá atrações em diversas partes da cidade, na Praça da Cultura, Teatro Municipal e Sesc.

O evento é uma realização da Cubamagic e conta com patrocínio do Fazzenda Park Hotel e FG.

A entrada é franca para as atrações nas ruas, reunião e palestra. Os espetáculos no Teatro Municipal terão cobrança de ingresso de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

#EuQueroJP3

O Página 3 vai sortear pares de ingressos para dois espetáculos.

No sábado, 2 de dezembro, será apresentado Variette - A Magia do Circo, pela Câmara Setorial de Arte Popular e Circo. O espetáculo inicia às 20h, no Teatro Municipal de Balneário Camboriú. Para concorrer a ingressos preencha os dados neste formulário.

Na segunda-feira, 4 de dezembro, às 20h, o Grupo Ensamble apresenta o espetáculo A Bela e a Fera - O Musical. O evento também será no Municipal. Para concorrer a ingressos preencha este formulário.

O resultado será divulgado na sexta-feira, dia 1º.

Veja a programação completa: