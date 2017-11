Studio de Dança Casa Paraguaia apresenta espetáculo Vintage

Segunda, 27/11/2017 15:25.

Balneário Camboriú vai mergulhar no universo vintage na sexta-feira, 1º de dezembro, durante o espetáculo de encerramento de ano do Studio de Dança Casa Paraguaia. O

evento vai retratar todo charme dos anos dourados em performances exclusivas de dança de salão. As apresentações ocorrem no Teatro Municipal Bruno Nitz, a partir das 20h30.

Os ingressos são dois quilos de alimentos não perecíveis, sendo que um quilo deve ser de ração para cães ou gatos.

Fundado para difundir a cultura paraguaia no Brasil, o Studio de Dança Casa Paraguaia atua há 15 anos em Balneário Camboriú, oferecendo também aulas de dança de salão e ritmos latinos. Neste espetáculo, alunos e professores vão mostrar o aprendizado do ano em coreografias especialmente elaboradas para encantar o público. A temática vintage vai predominar nas apresentações, criando uma atmosfera retrô desde a entrada do teatro até o palco.

O espetáculo de encerramento tem 1h30 de duração e contará com diversos números de dança, que prometem contagiar o público com os ritmos do rock, forró, salsa, zouk, bolero, samba e o tão amado tango. Entre as atrações também haverá coreografias da cultura paraguaia e de flamenco. “Estamos preparando um evento para fechar o ano com chave de ouro. Vamos mostrar um pouco do trabalho desenvolvido no Studio com coreografias inéditas”, afirma proprietária do Studio, Maria Cassilda Sanchez.

A coordenação do espetáculo é dos professores e coreógrafos Gabriel Ordoñes, Juan Grassi, Maria Cassilda Sanchez Cardozo e Sirlene Greibeler, com direção de Leonardo Cordeiro. O evento contará ainda com performances de professores convidados. Os alimentos arrecadados serão repassados para a Apae de Balneário Camboriú e a Associação Amor Animal de Itajaí.

E para dar continuidade ao clima vintage, no final das apresentações, o público poderá assistir ao show da banda de rock Maria do Cais. Relançado em 2016 no formato power trio, o grupo é formado por Rodrigo Freitas (Vocal e Guitarra), John Weickert (Baixo) e Ronaldo Conceição (Bateria). O repertório da banda segue uma linha variada, incluindo Rock Nacional e Internacional, Pop e Eletro Hits.



Sobre a Casa Paraguaia



Fundada em 16 de dezembro de 2002, o Studio de Dança Casa Paraguaia foi idealizado pela professora Maria Cassilda Sanchez Cardozo. O objetivo do estabelecimento é divulgar a cultura paraguaia na cidade, estimulando as artes e a dança entre os moradores, bem como ministrar dança de salão e o tão famoso tango.

Maria Cassilda é professora e bailarina com anos de experiência na área. Neste projeto, ela desenvolve a cultura da dança com apoio do Consulado Geral do Paraguai nos estados do Paraná e Santa Catarina (com sede em Curitiba). A companhia fica na Rua 910, n° 131, sala 02, bairro Centro, em Balneário Camboriú.

Serviço:



O que: Espetáculo de Encerramento de Ano do Studio de Dança Casa Paraguaia

Quando: 1º de dezembro, às 20h30

Onde: Teatro Municipal Bruno Nitz (Avenida Central, esquina com a Rua 300, Centro)

Como: Os ingressos são dois quilos de alimentos não perecíveis, sendo que um quilo deve ser de ração para cães ou gatos.

Mais informações pelos telefones (47) 3366-1919, 99977-1878, 98436-0439 ou no site http://studiodancacasaparaguaia.com.br/.

Fonte: Maikeli Alves