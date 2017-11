SC será palco do maior Festival Internacional de Reggae do Sul do Brasil

Segunda, 27/11/2017 10:21.

Esse ano, a Jamaica, considerada o berço do Reggae no mundo, comemora 55 anos de independência e nada melhor para celebrar essa data que a primeira edição do Festival Internacional de Reggae no Brasil. O evento vai rolar em Florianópolis, no Stage Music Park, dia 09 de dezembro e terá como atrações principais a banda californiana Big Mountain, Mitchell Brunings e Kora Trio.

O evento também acontecerá em Campo Grande dia 08 e em Porto Alegre dia 10 de dezembro. A estimativa de público para esta primeira edição é de aproximadamente 15 mil pessoas, considerando todas as cidades.

A Kora Trio, com sua refinada música instrumental africana, abre o festival que segue com a banda Big Mountain, com 26 anos de carreira consolidada no reggae e de volta ao Brasil depois de 6 anos. Logo em seguida, Mitchell Brunings, considerado pela família Marley o representante de Bob Marley no mundo. O encerramento do festival ficará por conta do grupo local Dazaranha.

Serão 4 bandas de 4 continentes, América do Norte, América do Sul, Europa e África, o que nos faz entender que este festival unirá culturas e ``tribos``. É o Brasil fazendo aquilo que mais sabe fazer; globalizar e promover a mistura de raças, crenças e culturas.

Saiba mais sobre cada uma das bandas.

BIG MONTAIN (AMÉRICA DO NORTE - EUA)

A banda mais conhecida, ``Big Moutain``, é norte-americana e tem em sua formação original integrantes jamaicanos, eles fazem grande sucesso mundial com a canção, "Baby, I Love Your Way", gravada como trilha sonora do filme, ``Caindo na Real``, de 1994. O nome Big Mountain, foi inspirado no pico de uma montanha situada em uma reserva no Navajo no Arizona. O vocalista Quino McWhinney, é o único remanescente da formação original.

MITCHELL BRUNINGS (EUROPA - Holanda) & MARLEY CONCERT (Brasil)

No ano de 2013, o mundo conheceu por meio do ``The Voice of Holland``, o cantor Mitchell Brunings. Sua semelhança vocal com o Rei do Regaae, Bob Marley, é de impressionar. O vídeo com sua primeira apresentação no The Voice, teve mais de 2 milhões de visualizações no Youtube, em três dias. De lá pra cá, muita coisa aconteceu na carreira deste artista que é compositor, cantor, músico e ator. A própria família de Bob Marley reconhe a semelhança entre eles. Agora chegou a vez da América do Sul, receber a mais legítima e verdadeira homenagem a Bob Marley. Em seus shows no Brasil, Mitchell Brunings conta com a parceria do projeto “Marley Concert”, uma banda de instrumentos tradicionais como baixo, bateria e guitarra e arranjos orquestrados com violinos, violoncelo, trompete, trombone e saxofone. Um projeto único e inovador no cenário nacional.

Mitchell começou a cantar aos nove anos, inspirado pelo pai, em Nieuwegein, na Holanda, onde nasceu. Primeiro descobriu o soul, o jazz e o country, mas também muita salsa, merengue e kaseko – música típica do Suriname, de onde veio sua família. A estreia nos palcos foi aos 15 anos, com os primos, numa espécie de boy band de rhythm and blues. Mas a semelhança com o Rei do Reggae o levou à banda Rootsriders, famosa na Europa, África e Caribe por shows de tributo a Bob Marley.

KORA TRIO (ÁFRICA)

A Banda é de origem africana e se formou em 2002 tendo como principal instrumento o Kora ou Corá, ele é uma harpa-alaúde de 21cordas, tradicional dos povos mandigas da África Ocidental e construído a partir de uma metade de cabaça fechada, coberta por pele de animal, de onde parte um braço que sustenta até 25 cordas. A banda Kora Trio é o encontro entre worldmusic e velhos sábios, entre tradição e improvisação, com destaque para o arranjo entre o kora e o piano.

Dazaranha (AMÉRICA DO SUL - Brasil)

Dazaranha, também conhecida somente por Daza, é uma banda brasileira de reggae rock nativa de Florianópolis, Santa Catarina. É formada por seis músicos que produzem letras as quais remetem à cultura popular florianopolitana e que se utilizam usualmente do som do violino e da percussão. Sua discografia é composta por seis álbuns de estúdio e um DVD gravado ao vivo, além de participação em uma coletânea. Ela é considerada a banda com maior expressão no cenário musical do estado de Santa Catarina.

Pela primeira vez o Brasil será palco de um Festival Internacional de Reggae. Esse é um dos gêneros musicais mais ouvidos no mundo, ele mistura todas as tribos e é considerado para muitos um estilo de vida de relações sociais e políticas pacíficas, alimentação equilibrada, pensamentos positivos e a vivência de valores como a igualdade social e a solidariedade. Segundo os organizadores, o objetivo do evento é atender esse público que ama o reggae no Brasil, atrair novos públicos e mesclar diversão, cultura e a ideologias do Reggae da paz.

