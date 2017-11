Festival Internacional de Cinema acontece em Balneário Camboriú até dia 4/12

Sexta, 24/11/2017 17:05.

Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú já começou e segue até dia 4 de dezembro com 76 filmes selecionados, cursos, feira e palestras.

O evento acontece na Cineramabc Arthouse, que fica na Rua São Paulo, 581-1, Bairro dos Estados.

Para o diretor do Festival, André Gevaerd, “a 7ª edição foi o renascer do festival que pela primeira vez acontece em sua própria sede. É realmente satisfatório saber que todos os presentes adoraram o espaço e elogiaram muito a qualidade da sala de cinema que foi construída na Cineramabc Arthouse. É certo de que o cinema abrirá semanalmente e terá exibições fixas e semanais”.

Aqueles que acompanharem os filmes do Festival durante os dias do evento poderão participar diariamente de um animado happy hour que oferece cerveja em dobro para os amantes do cinema, que acontecerá no recém inaugurado Barbarella Café.

A grade de programação é composta de curtas e longas-metragens, em sessões gratuitas e sessões que custam apenas R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia.

Confira todos os detalhes pelo site www.festivalbc.com.

Mostra Audiovisual Univali

No sábado, 2 de dezembro, às 16h30, começa a Mostra Audiovisual Univali dentro da programação do Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú.

A Mostra Audiovisual Univali exibirá os 3 vencedores do Festival de Cinema Universitário Tainha Dourada -2017 que é realizado pelo curso de Produção Audiovisual da UNIVALI. O objetivo é socializar a produção acadêmica com sua capacidade técnica e criativa demonstrada nos Trabalhos de Conclusão de Curso.

Residência Audiovisual oferece feira, cursos e palestras até dia 04/12

Entre as atividades em destaque estão a experiência em realidade virtual realizada pela Pilgrim Realities de Vinicius Monteiro, a distribuição da revista IT Project, as produtoras Quantic, Cícero Imagens Aéreas, Cool Tunes, Cineramabc Filmes, o projeto REC'n'Play o recém lançado Guia Legal, o projeto audiovisual do Caminho de Santa Paulina, o curso de produção audiovisual da Univali e os arquitetos da A3UM.

A Pilgrim Realities instalou o primeiro game multiplayer em realidade virtual, onde o cinema e o game levam o usuário para dentro da ação, e estará aberto a experimentações com os frequentadores até o dia 04 de dezembro entre 18h e 21h.

A Residência Audiovisual é fruto de uma parceria com o Sebrae e foi desenvolvida para Empresas e Profissionais que buscam informação, atualização e melhor posicionamento no mercado.

Para participar, basta enviar um e-mail para residencia@cineramabc.com, com seu nome completo, telefone, CPF ou CNPJ, citando as palestras e oficinas que tem interesse em cursar. As palestras são gratuitas e as oficinas podem ser garantidas a partir do investimento de R$ 50,00 cada. Vagas são limitadas. Mais informações no site www.festivalbc.com.

Palestras

• 30/11 das 19h às 20h30: A cidade no signo do audiovisual

Matheus Camilo falara sobre como a possibilidade do cinema reinventar a realidade e gerar imaginários sobre as coisas que vemos. Como é possível resignificar o conceito de cidade?

• 01/12 das 19h às 20h30: Oportunidades e tendências no mercado da mídia e entretenimento

Cadu Sommagio, presidente do Santacine e do fundador e diretor executivo da Camino Entretenimento, irá expor um panorama sobre as oportunidades e tendências do mercado audiovisual.

• 02/12 das 19h às 20h30: Rec'n'Play - Cinema da vida real

O fotógrafo e diretor Guilherme Meneghelli irá contar sobre sua experiência com o projeto Rec’n’Play e como um autor audiovisual pode procurar novos caminhos para a realização e exibição de novos produtos audiovisuais.

• 03/12 das 19h às 20h30: Cinema Indócil - A Produção Independente e Autoral

Luciana Siebert é sócia da Pogo Filmes e fundadora do espaço artístico tema livre LOTE 84. Ela vai apresentar o processo de criação, desenvolvimento, produção e exibição das obras da Pogo Filmes.

Cursos

• 30/11 e 01/12 das 10h às 16h: Storytelling e roteiro de cinema

O roteirista e diretor Carlos Daniel Reichel realizará um curso sobre os conceitos de storytelling e sua aplicação no cinema. O curso prevê muita prática e discussões sobre a arte e as dificuldades de escrever para cinema.

• 02 e 03/12 das 10h às 16h: Mercado de distribuição e exibição no Brasil e no Mundo

Barbara Sturm, da Elo Company, apresentará um panorama da indústria do cinema brasileiro e internacional, passando por todo o circuito de comercialização de um filme: festivais, distribuidores, exibidores até o público final.

Feira

Até o dia 04 de dezembro no salão principal da Cineramabc Arthouse. Entrada gratuita.

Para saber tudo sobre o festival clique aqui.