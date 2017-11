Weihnachtsfest celebra o Natal na cidade mais alemã do país

Samara Vieira - A cidade mais alemã do Brasil está novamente encantando seus visitantes e a comunidade. Com uma celebração valorizando a cultura e a tradição dos colonizadores germânicos, o Natal em Pomerode propõe um resgate cultural e o turismo de experiência. A entrada é gratuita.

A Weihnachtsfest conta com atrações para todos os gostos e idades. A própria árvore de Natal natural, conhecida como Tannenbaum, tem 13 metros de altura e é decorada como antigamente, com bolas de cristal, seguindo os costumes tradicionais na Alemanha.

Outro destaque é o Schwibbogen, um arco natalino com três metros de comprimento, atração inédita no Brasil. Segundo a tradição que data de 1740, ter um Schwibbogen em casa significa que seus convidados são bem-vindos.

Decorações torneadas em madeira também estão instaladas pela Vila de Natal, como o boneco Quebra-Nozes. Outra atração única é a Pirâmide Natalina alemã com 10 metros de altura, um presépio em andares que se movimentam, tornando mais viva a celebração do nascimento de Jesus. O projeto foi trabalhado pela única Escola de Tornearia em Madeira do Brasil, estabelecida em Pomerode, e a técnica veio também da região de Erzgebirge, onde nasceram os brinquedos de madeira germânicos.

O bom velhinho está fazendo a alegria dos pequenos. Até o dia 23 de dezembro, quando encerra a programação da Weihnachtsfest, ele vai passar uma temporada em Pomerode. Ao longo do dia, ele conversa e canta com os pequenos em português e alemão, além de comer, dormir e organizar sua rotina na casa do Papai Noel.

Reconhecida pela gastronomia típica, os deliciosos pratos alemães não poderiam ficar de fora. Além da praça de alimentação, na Casa da Oma os visitantes podem conhecer um pouco mais da tradição alemã preservada de geração para geração através de oficinas das Plättchen (bolachas decoradas).

O evento é uma realização da Fundação Cultural de Pomerode, com apoio da Prefeitura Municipal, Acip, Avip e CDL.

Programação cultural da Weihnachtsfest:

Dia 23/11 (quinta-feira)

19h – Musical Estrela do Oriente – Indaial

Dia 24/11 (sexta-feira)

19h – Apresentação do Grupo Cordas Fundação Cultural

Dia 25/11 (sábado)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Pomerano

19h – Apresentação do Quarteto Voluta

Dia 26/11 (domingo)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Alpino Germânico

19h – Apresentação do Realejo

Dia 30/11 (quinta-feira)

19h – Apresentação do Grupo Cordas Fundação

Dia 1/12 (sexta-feira)

19h – Apresentação do Quarteto Voluta

Dia 2/12 (sábado)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Alpen Bach

19h – Apresentação do Grupo Cordas Fundação Cultural

Dia 3/12 (domingo)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Edelweiss

20h – 1º Advento: Encontro Corais de Pomerode

Dia 7/12 (quinta-feira)

19h30min – Show dos Velhos Camaradas

Dia 8/12 (sexta-feira)

20h30min – Desfile de Lanternas com participação de 12 escolas

21h15min - Escola Amadeu da luz e Teatro a Vida e Uma peça com Coral

Pommernsänger

Dia 9/12 (sábado)

18h – Apresentação do Grupo de Dança Sênior Clube Alegre

19h – Apresentação da Banda Municipal Die Originalen Rega Bläser

Dia 10/12 (domingo)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Pomerano

20h – 2º Advento: Glockenchor Das Lebenslied - Sinos de Guabiruba

Dia 14/12 (quinta-feira)

19h – Quarteto Vozes do Vale e Coro Misto Texto Salto

Dia 15/12 (sexta-feira)

19h – Die 2 Franken

Dia 16/12 (sábado)

18h – Apresentação do Grupo Folclórico Alpino Germânico

19h – Show com a dupla Sandro e Wilson

Dia 17/12 (domingo)

19h – Apresentação do Grupo Folclórico Alpen Bach

20h – 3º Advento

Dia 21/12 (quinta-feira)

19h – Ação Social com 150 famílias de Pomerode

Dia 22/12 (sexta-feira)

20h – Teatro: A Vida é uma Peça com Coral Pommernsänger

Dia 23/12 (sábado)

20h – 4º Advento: Noite Gospel

Weihnachtsfest: Festa de Natal em Pomerode

De 11 de novembro a 23 de dezembro

Quintas e sextas das 17h às 23h, sábados e domingos das 14h às 23h

Centro Cultural de Pomerode - Rua Hermann Weege, 111, Centro

Entrada gratuita.

Fonte: Samara Vieira/Oficina das Palavras