CDL de Balneário Camboriú promove ação para atrair turistas

Com a inclusão de Balneário Camboriú na rota do turismo de cruzeiros, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) está se movimentando para atrair os turistas ao comércio local. Como estratégia para estimular as vendas, a entidade está desenvolvendo ações no Atracadouro Barra Sul.

Com uma equipe devidamente identificada, a CDL ajuda a divulgar o aplicativo Guia Legal – maior plataforma de publicidade comercial já lançada no município – que se baseia na divulgação de lojas, restaurantes, serviços e pontos turísticos da cidade.



De acordo com a presidente da CDL, empresária Eliane Colla, a ação “Compre Local, Compre Legal” tem o objetivo de incentivar o consumo nas lojas físicas do município e convidar os passageiros de navios a conhecerem o comércio local. Além da ação da CDL, os comerciantes, de forma individualizada, devem desenvolver ações para atrair este público.

“Uma das recomendações é que nos dias de operação de navios de cruzeiros na cidade, o comércio flexibilize o horário para abrir as portas por volta de 8h30 da manhã, horário que os turistas devem começar a circular pelo região central da cidade”, observa.



Outra recomendação é que os comerciantes façam o cadastro no aplicativo Guia Leal para que tenham visibilidade e sejam encontrados pelo turista. O ticket médio de um passageiro de navio em terra é de R$ 569.

Confira o cronograma das próximas escalas:

✔NOVEMBRO/2017

27 - MSC - Preziosa

✔DEZEMBRO/2017

2 - MSC - Preziosa

17 - PULLMANTUR - Sovereign

27 - PULLMANTUR - Sovereign

✔JANEIRO/2018

3 - PULLMANTUR - Sovereign

12 - PULLMANTUR - Sovereign

20 - PULLMANTUR - Sovereign

28 - PULLMANTUR - Sovereign

29- COSTA CRUZEIROS

✔FEVEREIRO/2018

5 - PULLMANTUR - Sovereign

6 - COSTA CRUZEIROS

8 - COSTA CRUZEIROS

14 - PULLMANTUR - Sovereign

23 - PULLMANTUR - Sovereign

✔MARÇO/2018

3 - PULLMANTUR - Sovereign

18 - MSC - Preziosa

25 - MSC - Preziosa

30 - MSC - Preziosa

✔ABRIL/2018

7 - MSC - Preziosa