Semana será de espetáculos no Teatro Municipal de Balneário Camboriú

O Teatro Municipal Bruno Nitz, de Balneário Camboriú, recebe nesta semana uma série de espetáculos.

Dança

Na quarta, dia 22 de novembro e na quinta, dia 23, às 19h, acontece a Mostra de Dança do Projeto Oficinas. As apresentações seguem a temática “Cultura Brasileira”, trabalhada durante todo o ano com os alunos.

Além das oficinas de dança, participarão também os alunos de ginástica rítmica, capoeira e maculelê. O evento tem entrada gratuita e a classificação é livre.

Música

Na sexta-feira, dia 24, às 20h, será a vez da Escola de Música Similli apresentar espetáculo de música e dança. A entrada é gratuita.

Comédia

No domingo (26), às 20h, a personagem Déte Pexera traz o “Natal da Déte.

Embalada pelas lembranças das canções de Ternos de Reis, Déte leva o público para dentro de sua casa nos preparativos da na ceia de Natal, enquanto espera o marido e a filhas. Um espetáculo para se emocionar e celebrar o amor que transborda em meio ao clima natalino.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (neia), à venda na bilheteria do Teatro.

O Teatro Municipal de Balneário Camboriú fica na Avenida Central, esquina com a Rua 300 - Centro. Telefone: 3344-1715