8ª edição da festa Coisas de Zica acontece neste sábado

Referência em festa no estilo botequim, a animadíssima “Coisas de Zica” já tem data, hora e local para acontecer. A 8ª edição será no dia 18 de novembro, no Sabores do Mar de Laranjeiras, a partir das 11 horas, com muitas comidinhas de boteco, que serão servidas à vontade durante toda a festa.

Entre as atrações especiais, haverá a participação da Escola de Samba “Acadêmicos do Grande Vale", com bateria, passistas, mestre-sala, porta-bandeira e destaques. A escola é de Joaçaba, cidade famosa pelo melhor Carnaval de Santa Catarina.



Haverá ainda uma programação que inclui samba e pagode com Fabinho Nascimento, sertanejo universitário com Gustavo Henrique e Daniel, voz e violão com Eluan Silva, apresentação do Gazu, além de outras atrações surpresas. Também acontecerá haverá estande das lojas Carmen Steffens, Dona Moderna, Yang Modeladores, Gui Presentes, além das doçuras da Bella Catarina.



A festa é comandada pela multimídia Zica Rasmussen, que ressalta a alegria do evento, que chega na 8ª edição.

“O nosso intuito é reunir gente de todos as tribos, sempre a beira mar, com comidinha de boteco e muitas atrações”, destaca.

Os ingressos antecipados custam R$ 49 e estão à venda com as madrinhas da festa e também nos seguintes locais: Salão Yes, Bella Catarina, Chiquinho sorvetes, Donna Moderna, Yang Modeladores, Gui Presentes, Enfelife clínica e Papelaria Millenium.

Mais informações aqui.