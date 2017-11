Jam Session no Mercado recebe baixista Marcos Archetti

O dia 23 de novembro será de música instrumental no Mercado Público de Itajaí, com o projeto Jam Session no Mercado. Nesta edição, o evento contará com a presença do baixista, arranjador, compositor e professor Marcos Archetti. O show inicia às 21h e tem entrada gratuita.

Natural de Buenos Aires, na Argentina, Marcos Archetti reside atualmente em Joinville (SC). É diretor musical, compositor e arranjador da Joinville Jazz Big Band, além de fazer parte do Trio Família junto com Mariano Cantero e Ana Archetti.

Com 20 anos de carreira profissional, o músico já participou da gravação de diversos CDs e, em 2015, lançou o livro “Improvisação – Um método para a construção da liberdade”.

Também realizou shows e ministrou oficinas em vários estados da Argentina, Uruguai e Brasil. E ainda dividiu o palco com artistas como Liliana Herrero, Juan Quintero, Silvia Iriondo e Veronica Condomi no campo do folclore; André Marques, Robertinho Silva, Beto Caletti, Agustín Pereyra Lucen e Ana Paula da Silva, na música brasileira; Hugo Fatorusso, Abel Rogantini, Ernesto Snajer, Trio Classe Única, Daniel Pipi Piazzolla, Guillermo Klein, na área do jazz.

Na próxima quinta-feira (23), Archetti apresenta durante a Jam Session no Mercado composições próprias e standards de jazz. A abertura do show, às 21h, será com a banda base do projeto, composta pelos músicos Anderson Gandin (piano), Felipe José Dias (baixo), Micael Graciki (guitarra) e Rafael Vieira (bateria). Após as apresentações, o palco fica aberto para o público dar canjas.



Valorização da música instrumental



Com o objetivo de contribuir para a formação cultural de Itajaí surgiu, em 2016, o Projeto Jam Session no Mercado. A iniciativa visa realizar apresentações musicais para fortificar um ponto importante da cidade, o Mercado Público de Itajaí, além de difundir a música brasileira e o jazz para novos músicos da comunidade. O projeto tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí, Fundação Cultural de Itajaí, Rogério Philippi, Univali, Escola de Música Arte Sonora e os restaurantes Mercado Velho, Empório Gourmet e Café Democrático.

Ao todo, serão realizadas cinco jam sessions durante o ano. A primeira delas teve como convidado o músico Ricardo Capraro. Os próximos eventos estão previstos para dezembro. Já passaram pelo projeto os músicos Ana Paula da Silva, Alegre Corrêa, Rafael Calegari, Eliéser de Jesus, Bruno Moritz, entre outros.

Serviço:

O que: Jam Session no Mercado com Marcos Archetti

Quando: 23 de novembro, às 21h

Onde: Mercado Público de Itajaí

Como: Entrada gratuita

Fonte: Maikeli Alves