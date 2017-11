APAE realiza almoço beneficente no sábado

Terça, 28/11/2017 10:46.

A APAE de Balneário Camboriú promove um almoço beneficente neste sábado, 2 de dezembro, no Clube do Cavalo, final da Rua Araquari, no Bairro dos Municípios.

O cardápio será preparado pelo chefe Roncelli e terá carne, frango, galinha caipira, polenta, arroz, maionese, massa, saladas e sobremesa.

Os cartões custam R$ 50. A diretora da entidade solicita que eles sejam adquiridos com antecedência, na secretaria da APAE, localizada na Rua 1926, número 1260. Informações pelo 3367.0636 ou 9 9912-3037.

Hoje a entidade atende 246 alunos na cidade e busca recursos para investir em uma melhor qualidade de vida para eles. Um dos focos é a reforma do ginásio, que está com problemas no piso e é o lugar que os alunos mais usam. Também precisam de ajuda para melhorar o transporte de alunos para a fisioterapia.