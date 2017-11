Novo navio da MSC virá a Balneário Camboriú na próxima temporada

Terça, 28/11/2017 10:09.

A MSC Cruzeiros anunciou ontem, durante almoço para convidados a bordo do MSC Preziosa, que um novo navio da companhia, o Seaview, virá a Balneário Camboriú na próxima temporada.

O Seaview tem capacidade para quase 5.200 passageiros e 1.413 tripulantes. Sua arquitetura privilegia as diversões a bordo.

Na visita de ontem ao Preziosa estiveram presentes o prefeito Fabrício Oliveira, o vice-prefeito Carlos Humberto, diversos vereadores, empresários da cidade, autoridades do setor náutico, outros convidados e alguns jornalistas.

A reportagem do Página 3 apurou que uma escala-teste que estava programada para Florianópolis no domingo não ocorreu por falta de liberação das autoridades porque a prefeitura da Capital não providenciou a documentação necessária.

As companhias de cruzeiros querem mais um destino em Santa Catarina, para oferecer viagens com maior duração. No momento apenas Porto Belo e Balneário Camboriú recebem navios.

Para Balneário Camboriú existem atualmente 27 pedidos de reservas para a temporada 2018/2019, mas a expectativa é que esse volume aumente porque com a recuperação econômica do país tende a crescer a demanda por cruzeiros.

Nesta temporada o mercado brasileiro deve movimentar cerca de 400 mil passageiros, a metade do que registrou em 2011/2012.

Movimento noturno

Os navios param em Balneário Camboriú e Porto Belo durante o dia e à noite eles viajam cerca de uma hora, saindo fora das 12 milhas que constituem o mar territorial brasileiro, para poder abrir as lojas de artigos importados e os cassinos.