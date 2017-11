Obras na ETA foram adiadas

Terça, 28/11/2017 8:31.

PMBC - A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (EMASA) comunica que não executará nesta quarta-feira (29), as obras de interligação dos novos filtros de água ao sistema de tratamento, que fazem parte da ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA)​​.

O serviço foi adiado à pedido da empresa Águas de Camboriú, ​​já que com a execução da obra causar​ia​ falta de abastecimento em Camboriú, que hoje está com problemas de ​fornecimento de água e baixa pressão em diferentes bairros da cidade.

A EMASA se sensibiliza com a população de Camboriú e entende o problema de reservação e manutenção da cidade, por isso adiou a obra para o dia 06 de dezembro.

Nesse dia, a ETA ficará paralisada no período das 5h até as 11h. O serviço será normalizado após as 12h e poderá causar falta de abastecimento de água em Balneário Camboriú e Camboriú, principalmente nos pontos mais elevados.