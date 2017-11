Natal: última semana para adoção de cartinhas nos Correios

Segunda, 27/11/2017 11:43.

Esta é a última semana para ajudar a tirar do papel o sonho de uma criança. O período de adoção das cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios 2017 vai até quinta-feira (30), nas agências participantes. Em Balneário Camboriú a agência da Avenida Brasil, 855, distribui as cartinhas.

Em parceria com mais de 150 instituições de ensino público de 57 municípios catarinenses, a meta estadual da campanha este ano é superar as 16 mil cartinhas de crianças adotadas na edição 2016. Toda a sociedade pode participar atuando como padrinho – aquele que adota as cartinhas, providenciando os presentes solicitados pelas crianças.



Quem contribuir com a campanha deve entregar o presente na própria agência em que adotou a carta. A entrega dos presentes será realizada até 1º de dezembro. Os Correios se responsabilizam pelo envio dos presentes para a escola, que vai repassá-los às crianças. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança não é informado ao padrinho.



Dinâmica da campanha

Como resultado da iniciativa dos próprios empregados, o evento se consolidou, ao longo dos últimos 28 anos, como uma das maiores campanhas natalinas e uma das principais ações de responsabilidade social dos Correios e de todo o país. A campanha tem como objetivo responder às cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Outro objetivo é trabalhar ações como desenvolver a habilidade da redação de carta, endereçar e usar corretamente o CEP. Nos últimos três anos, em todo o País, foram recebidos mais de 2,5 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios.

Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com escolas públicas, creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. As escolas cadastradas, indicadas pelas Secretarias de Educação dos municípios e do Estado, coletaram as cartas escritas por alunos matriculados da creche ao 5º ano do Ensino Fundamental e encaminharam o material aos Correios.

Os Correios não entregam cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. A adoção de cartas da campanha é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas aos padrinhos nas agências ponto de adoção de cada município participante.

Mais informações: no site http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios ou pelos telefones 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades).