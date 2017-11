Veja como fica o tempo neste início de semana em Balneário Camboriú

Segunda, 27/11/2017 10:21.

O Laboratório de Climatologia da Univali informa que a semana inicia sob influência da circulação marítima na região de Balneário Camboriú.

A segunda começa com nebulosidade, mas o céu tende a abrir ao longo do dia, devido uma massa de ar mais frio e seco. As temperaturas ficam entre 20ºC e 25ºC.

A terça-feira deve ser de sol em Balneário Camboriú, alternando com algumas nuvens. Variação entre 18ºC e 24ºC.

Já na quarta, o dia será de sol entre nuvens e pode ocorrer chuva na madrugada e começo do dia. Temperaturas ficam na casa dos 20ºC.

