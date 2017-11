MSC Preziosa escala em Balneário Camboriú nesta segunda-feira

Domingo, 26/11/2017 15:35.

O navio MSC Preziosa está na cidade desde o começo da manhã desta segunda-feira (27), cumprindo a segunda das 20 escalas de cruzeiros programadas para a temporada 2017/2018.

O MSC Preziosa esteve na cidade na semana passada e agora retorna com 3.986 passageiros e 1.290 tripulantes.

A precisão de chegada é 6h e os passageiros devem iniciar o desembarque por volta de 8h. No final do dia eles vão embora.

Dessa vez, além de brasileiros, o navio trouxe passageiros da Argentina, Chile, Itália, Portugal, Espanha, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai.

O Preziosa pertence à MSC Crociere, italiana, pertencente a um grupo empresarial com sede na Suiça. É a quarta empresa do setor com 2 bilhões de dólares de faturamento em 2016.

O Página 3 e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) estarão no Atracadouro Tedesco, na Barra Sul, divulgando o Guia Legal, um aplicativo para turistas com informações sobre praias, passeios, restaurantes, eventos e o comércio da cidade. (Para incluir gratuitamente sua empresa no Guia Legal clique aqui).

O calendário dessa temporada prevê as seguintes escalas em Balneário Camboriú:

(Data/navio/capacidade de passageiros em base dupla)

21/11 - MSC Preziosa - Terça-feira - 3.502

27/11 - MSC Preziosa - Segunda-feira - 3.502

02/12 - MSC Preziosa – Sábado - 3.502

17/12 - PULLMANTUR Sovereign – Domingo – 2.733

27/12 - PULLMANTUR Sovereign - Quarta-feira – 2.733

03/01 - PULLMANTUR Sovereign - Quarta-feira – 2.733

12/01 - PULLMANTUR Sovereign - Sexta-feira – 2.733

20/01 - PULLMANTUR Sovereign – Sábado – 2.733

28/01 - PULLMANTUR Sovereign – Domingo – 2.733

29/01 - COSTA Fascinosa – Segunda-feira - 3800

05/02 - PULLMANTUR Sovereign - Segunda-feira – 2.733

06/02 - COSTA Fascinosa – Terça-feira - 3800

08/02 - COSTA Fascinosa – Quinta-feira – 3.800

13/02 – Terça-feira de Carnaval

14/02 - PULLMANTUR Sovereign - Quarta-feira – 2.733

23/02 - PULLMANTUR Sovereign - Sexta-feira – 2.733

03/03 - PULLMANTUR Sovereign – Sábado – 2.733

18/03 - MSC Preziosa – Domingo - 3.502

25/03 - MSC Preziosa – Domingo - 3.502

30/03 - MSC Preziosa - Sexta-feira - 3.502

07/04 - MSC Preziosa – Sábado - 3.502