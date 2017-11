Faleceu Erany Boehme Ulrich

Erany Boehme Ulrich, 81 anos, faleceu nesta manhã de terça-feira (21), no Hospital do Coração, onde estava internada desde quinta-feira (16).

Há um ano ela vinha lutando contra um câncer do cérebro, mas a internação ocorreu devido a outras complicações. Passou por cirurgia no domingo e veio a falecer, vitimada por choque séptico e abdominal agudo.

Natural de Rio do Sul, Erany morava em Balneário Camboriú há 44 anos. Casada com Anildo Ulrich, a família tinha um hotel com o mesmo nome na cidade.

A família tem participação ativa na igreja luterana Martin Luther, onde Erany frequentava o grupo de Oase Rebeca há muitos anos.

Erany deixa o esposo, quatro filhas (Cristiane, Adriane, Elisiane e Susane), três genros e oito netos.

O velório será realizado no Crematório Vaticano a partir das 18h. A cerimônia de despedida está marcada para amanhã, quarta-feira (22), às 10h.