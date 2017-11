Consciência Negra e violência contra mulher no foco de campanha local

Nesta segunda-feira (20) é Dia da Consciência Negra e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher vai promover uma sessão de cinema seguida por debate no Sesc de Balneário Camboriú, a partir das 19h.

De acordo com dados do Datafolha, no ano passado 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora, sendo 25% brancas, 31% pardas e 32% negras.

Por isso o Dia da Consciência Negra marca a adesão local à campanha internacional “16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, com ações que vão seguir até o começo de dezembro. No resto do mundo, a campanha começa só dia 25.

Em Balneário Camboriú estão previstos atos públicos, palestras e encerramento com a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher e Fórum de Mulheres.

Veja a programação:

20/11 – Abertura 19h: Dia da Consciência Negra

Sessão de cinema

Filme: Assim que abro meus olhos

Após o filme será realizada uma roda de conversa para debater os avanços e desafios da mulher no Brasil, especialmente na região.

Local: Sesc

22/11 – 14h: Acolhida à Mulher Idosa

Apresentações culturais em virtude do dia da consciência negra e exposição de artesanato do Quilombo.

Local: Secretaria da Pessoa Idosa

25/11 – 9h: Dia de conscientização pelo fim da violência contra a mulher

Ato público com apresentações culturais, rodas de capoeira, colocação de cruzes na orla da praia para destacar o grande número de feminicídios no Brasil.

Local: Praça Almirante Tamandaré

02/12 – 10h: Arte e resistência: Encontro com artistas

Conselheiras do COMUM montarão uma barraca para distribuir material informativo e fazer abordagens para conscientizar a população sobre os diversos tipos de violência contra mulher. Artistas também irão cantar e declamar.

Local: Praça da Cultura

06/12 – 08h: IV Conferência Municipal dos Direitos da Mulher e Fórum de Mulheres

Tema: “Balneário Mulher: um olhar para a (in)visibilidade”

Neste dia também será escolhido as novas entidades que irão compor o COMUM na gestão 2017/2019.

Local: Câmara de Vereadores