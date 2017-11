Vai faltar água nesta quarta-feira em Balneário e Camboriú

A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (EMASA) vai realizar nesta quarta-feira (22), obras de manutenção preventiva e de melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA).

Por conta desse serviço, a ETA ficará paralisada no período das 6h até as 12h. O serviço será normalizado após as 12h e poderá causar falta de água em Balneário Camboriú e Camboriú, principalmente nos pontos mais elevados.

Camboriú

Devido ao longo período de interrupção do serviço, a Águas de Camboriú recomenda que os moradores economizem e reservem água neste período. Os clientes que tiveram estrutura de reservação podem solicitar caminhão pipa através do atendimento.

Para mais informações ou dúvidas é possível entrar em contato com a empresa através do telefone 0800 595 4444, pelo atendimento presencial na Rua Manoel Anastácio Pereira, 28, Centro, e na Rua Monte Nevada, 465, Bairro Monte Alegre, ou pelo WhatsApp (47) 9 9234-1414.