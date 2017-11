Balneário Shopping vai sortear um Volvo V40 no Natal

(LUCIANA ZONTA) - O otimismo chegou junto com o Papai Noel no Balneário Shopping. A expectativa do varejo é que o desempenho do Natal de 2017 seja o melhor dos últimos quatro anos. A inflação abaixo da meta, desaceleração dos preços e a queda nos juros oferecem um cenário favorável aos consumidores. Com isso, o Balneário Shopping espera ampliar as vendas em 13%. Além disso, uma pesquisa realizada pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito Brasil) e pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) com empresários do varejo mostra que as vendas neste fim de ano serão melhores para 39% dos comerciantes brasileiros.



Para atender esse consumidor que está disposto a presentear mais nesta época do ano e em comemoração aos seus 10 anos, o Balneário Shopping irá sortear um carro Volvo V40 na campanha Natal Feliz – que tem como tema principal a celebração dos momentos inesquecíveis vividos neste ano. A promoção, válida de 16 de novembro a 14 de janeiro de 2018, funciona no sistema compre e concorra: a cada R$ 300 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer ao sorteio.



Neste ano o ponto de trocas adotou um sistema moderno e prático e hoje conta com terminais modernos de autoatendimento via tablet. Para participar é simples: basta que o cliente inclua os dados cadastrais e fotografe as notas fiscais. O acompanhamento para validação das notas é feito por uma TV, localizada junto ao espaço de trocas. Assim que o televisor sinalizar, os cupons já estarão disponíveis para impressão e para que sejam inseridos na urna. O ponto de trocas do Balneário Shopping funciona diariamente das 11h às 23h e está localizado no pavimento L2, em frente à loja Bloodstream.



Caso prefira ainda mais comodidade e mais chances de ganhar, o cliente pode cadastrar suas notas fiscais também via aplicativo ‘Almeida Junior’, clicando no ícone “Sorteio Natal”. Assim que confirmadas as notas fiscais, é só comparecer ao shopping para imprimir e inserir os cupons na urna ou aguardar que a equipe de cada shopping faça as impressões nos últimos dias da promoção. Vale lembrar que as trocas pelo aplicativo valem cupons em dobro e oferecem maior agilidade no cadastro, evitando filas. Este investimento tem por objetivo tornar o atendimento mais rápido, eficiente e tecnológico, demonstrando o respeito e atenção aos consumidores que optarem por fazer suas compras no Balneário Shopping.



A campanha de Natal acontece também nos outros cinco shoppings da Almeida Junior: Neumarkt e Norte Shopping (Blumenau), Garten Shopping (Joinville), Continente Shopping (Grande Florianópolis) e Nações Shopping (Criciúma). O sorteio do Volvo V40 será realizado no Balneário Shopping no dia 16 de janeiro de 2018. Confira o regulamento completo no site www.balneariocamboriushopping.com.br