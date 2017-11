CTC entrega certificados de conclusão nesta sexta

Os 60 alunos que participaram dos cursos do Centro de Treinamento Comunitário receberão o Certificado de Conclusão em solenidade a ser realizada nesta sexta-feira (17), às 19h, na sede, que fica no Bairro das Nações.

No segundo semestre foram realizados os cursos de Corte e Costura Básico e Avançado, Panificação/Confeitaria, Pintura em Tela, Pintura em Madeira e Pintura em Tecido, todos com duração média de 40 a 60 horas e com foco na qualificação.

“No CTC o aluno encontra uma ótima infra-estrutura e metodologia de ensino-aprendizagem, aprendendo com profissionais qualificados e com grande experiência. A metodologia utilizada oferece aulas dinâmicas e interativas, facilitando o aprendizado. Os cursos são procurados por jovens e adultos que precisam se inserir no mercado de trabalho, mas também são uma opção para os profissionais que estão formados há alguns anos e precisam se atualizar, disse a diretora Elisabete Marcolla.

O CTC fica na Rua Itália, 1059.