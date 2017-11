Udesc finaliza primeiro prédio do campus Balneário Camboriú

O primeiro prédio do novo campus da Udesc, no bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú, está finalizado e deve ser inaugurado até o final de dezembro.



Com 2400 m² de área construída, sendo oito salas de aula e laboratórios de Química, Informática Avançada e Simulação, Física, Petrofísica e Geologia, Fluídos de Perfuração, Ciência e Informática Básica, a estrutura abrigará o curso de Engenharia de Petróleo, a partir do início do ano letivo de 2018.



Nesta quinta-feira, 16, o secretário regional Edson Piriquito visitou o local acompanhado da diretora-geral do campus de Balneário, Maria Ester Menegasso.

“Balneário Camboriú e a região precisam de uma Udesc forte e o campus fixa as raízes da instituição. Quanto melhor a estrutura, mais acesso dos estudantes à educação pública e de qualidade”, afirmou o secretário.

As obras iniciaram no primeiro semestre de 2015 e contam com investimento de R$ 5 milhões, em um terreno adquirido pela Udesc e outra parte doada pela prefeitura.



Conforme a diretora, a universidade já apresentou projeto arquitetônico para construção do segundo prédio, que deverá atender o curso de Administração Pública, o setor administrativo e secretaria acadêmica. Por falta de um local próprio, os dois cursos ofertados em Balneário funcionam em salas alugadas, no centro.

“Ainda temos um caminho a percorrer, mas estamos satisfeitos em oferecer um ambiente mais adequado aos alunos e professores. A Udesc Balneário crescerá muito nos próximos anos”, aposta a diretora.