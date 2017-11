Brasil terá 10 feriados prolongados em 2018 e isso é bom para Balneário

(FOLHAPRESS/JP3) - A 45 dias do fim do ano, o brasileiro já pode começar a fazer seus planos para descansar em 2018 -dos 13 feriados oficiais e nacionais de 2018, dez poderão ser prolongados.

Seguindo o ritmo de 2017, com nove bons feriados para "emendar", a maior parte das datas comemorativas do próximo ano cai no fim ou no começo da semana. Muitas empresas, então, optam por "enforcar" os dias entre as datas oficiais e o final de semana.

Ao todo, serão seis feriados na quinta e sexta-feira e quatro na segunda e terça.

Se o trabalhador conseguir folgar em todos os feriados oficiais e facultativos, terá 17 dias de descanso, um a mais que este ano.

De acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o calendário oficial com as datas nacionais deverá ser lançado em dezembro. Não entram na lista as comemorações municipais -como aniversários da cidade ou de padroeiros- ou estaduais facultativas.

FERIADOS EM 2018

1º TRIMESTRE

1º de janeiro (segunda) Confraternização Universal (feriado nacional)

13 de fevereiro (terça) Carnaval (facultativo)

14 de fevereiro (quarta) Quarta-feira de Cinzas (facultativo até 14h)

30 de março (sexta) Paixão de Cristo

2º TRIMESTRE

21 de abril (sábado) Tiradentes

1º de maio (terça) Dia do Trabalho

31 de maio (quinta) Corpus Christi

3º TRIMESTRE

7 de setembro (sexta) Independência do Brasil

4º TRIMESTRE

12 de outubro (sexta) Nossa Senhora de Aparecida

28 de outubro (domingo) Dia do Servidor Público (facultativo)

2 de novembro (sexta) Finados

15 de novembro (quinta) Proclamação da República

25 de dezembro (terça) Natal